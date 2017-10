Tyvene brukte 50 sekunder på innbruddet hos urmaker i Tromsø

– Vi ser skyggen av en bil som forsvinner rundt et hjørne. Det var antakelig fluktbilen, sier vekteren Erik Mortensen i Trygg Vakt til Nordlys.

Han og makkeren Steffen Isaksen var på plass knapt ett minutt etter at alarmen i butikken gikk ved 4-tiden natt til onsdag.

Politiet har tidligere uttalt at de ikke har oversikt over hvordan tyvene kom seg vekk fra åstedet. De utelukker ikke at gjerningsmennene kan ha forlatt Tromsø.

– Det er minst tre gjerningsmenn som er fanget opp på kamera. De hadde dekket til ansiktet med luer, hetter eller skjerf, sa politiadvokat Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB onsdag.

Tyvene tok seg inn i butikken gjennom en pansret siderute på butikken. De knuste montrene med slegge og hammer. Politiet har bedt publikum om tips i saken.

– Det er ingen tvil om at dette er profesjonelle folk. De har tatt Rolex- og Breitling-klokker, klokker som har en verdi som starter på 60.000 kroner, sier daglig leder Beathe Olsen i Urmaker Jørgensen.

Det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om.