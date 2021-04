De tekniske problemene i tunneler på Østlandet er nå løst

Vegtrafikksentralen Øst opplyser at de fremdeles overvåker lyssignaler og bommer på Østlandet.

28. apr. 2021 12:10 Sist oppdatert 9 minutter siden

Problemene med teknikken førte tidligere i dag til problemer med lyssignaler og bommer.

– Vi arbeider med feilen og beklager problemene for trafikantene, meldte Vegtrafikksentralen.

Ved følgende tunneler har det vært problemer:

Oslofjordtunnelen

Granfosstunnelen

Granstunnelen (Innlandet)

Øyertunnelen (Innlandet)

Hundorptunnelen (Innlandet)

Bjørnegårdtunnelen i Sandvika

Blinket i rødt signal utenfor tunnelen

En teknisk feil førte til at noen bommer utenfor tunnelene gikk ned, og at det blinket rødt i lyset som viser at tunnelen er stengt.

– Vi vet ikke årsaken til det nå. Inntil problemet er løst, kan det fortsette å blinke rødt, sa trafikkoperatør Jeanette Andresen i Statens vegvesen.

Årsaken til feilen er foreløpig ikke kjent.