Koronavaksinene gir oftere allergisk sjokk enn andre vaksiner

Hvorfor kan koronavaksinene oftere gi allergiske reaksjoner enn andre vaksiner? Og hvorfor kan folk bli dårligere av andre dose enn første?

Flere enn ved vanlig vaksine opplever alvorlige allergiske reaksjoner etter koronavaksinene.

Sist uke passerte Norge en milepæl i koronapandemien. Da rundet vi over en million fullvaksinerte. Det er nå satt nesten tre millioner vaksinedoser i Norge.

Så langt har Legemiddelverket fått inn til sammen 14.517 meldinger om bivirkninger av vaksinene. 1286 av meldingene er klassifisert som alvorlige, mens 8717 er lite alvorlige.

Men selv mindre alvorlige bivirkninger kan sette deg ut av spill en dag eller to etter vaksinen. Her er svar på syv spørsmål om mulige bivirkninger av vaksinene:

1. Stemmer det at flere får allergisk sjokk av koronavaksinene enn av andre vaksiner?

– Ja, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Ved vanlige vaksiner er det rundt én av én million som kan få en alvorlig allergisk sjokkreaksjon på vaksinen. Men med mRNA (Pfizer og Moderna) og virus vector-vaksiner (fra Astra Zeneca og Janssen-vaksinen) ser det ut til at forekomsten ligger et sted mellom 1 av 50.000 og 1 av 100.000 mennesker.

– Det er 10 til 20 ganger høyere enn ved vanlige vaksiner, sier Madsen.

Han understreker at en slik reaksjon likevel må ansees som uhyre sjelden.

En sterk allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) oppstår innen 20 minutter etter vaksinasjonen. Når man har fått en vaksine, blir man bedt om å vente på vaksinesenteret. Det er for å se om man kan få en eller annen form for reaksjon på vaksinen.

De siste tallene fra Legemiddelverket viser at det er rapportert 45 tilfeller av anafylaktiske reaksjoner. Dette har skjedd med 38 kvinner og 7 menn i alderen 20 til 92 år. Det er meldt om 30 tilfeller med Pfizer-vaksinen, 12 med Astra Zeneca-vaksinen og 3 med Moderna-vaksinen, opplyser Steinar Madsen.

Fakta Bivirkninger av vaksine: Tallene er hentet fra Bivirkningsregisteret og omfatter meldinger fra helsepersonell, befolkningen og vaksineprodusenter i Norge. De fleste bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon mot covid-19, uavhengig av vaksinetype, gjelder forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent to–tre døgn. Totalt er det rapportert 14.517 bivirkningsmeldinger. 10.003 av dem er behandlet. Av disse ble 1286 av meldingene klassifisert som alvorlige, mens 8717 er lite alvorlige. 8330 meldinger var fra/om kvinner. Og 1667 fra/om menn. Av innmeldte alvorlige bivirkninger var det flest i alderen 70–89 år. Av det som regnes som lite alvorlige bivirkninger, var flest i aldersgruppene mellom 0 og 59 år. I befolkningen over 60 år var det flest meldinger om lite alvorlige bivirkninger i gruppen 60 til 69 år. Kilde: Legemiddelverket Vis mer

2. Hva kan utløse sjeldne, alvorlige reaksjoner?

Det finnes flere teorier om hvorfor allergiske reaksjoner oppstår. Dette forklarer Steinar Madsen og seniorforsker Sven Even Borgos i Sintef:

1. Stoffet polyetylenglykol (PEG) finnes i vaksinen. Det er et kjemisk stoff som kan brukes i kosmetikk, såpe, sjampo og en rekke legemidler. Når PEG kommer inn i kroppen, for eksempel via et legemiddel, kan det i sjeldne tilfeller føre til dannelse av antistoffer og eventuelt gi allergiske reaksjoner. Hvis en pasient som har dannet antistoffer mot PEG, blir vaksinert med en PEG-holdig vaksine, kan det utløse en mer alvorlig allergisk reaksjon.

Det jobbes nå med å finne alternativ til PEG i vaksinen og enklere måter for å påvise allergi mot PEG.

2. En annen teori er at noen kan reagere på noen syntetiske kjemikalier som brukes i vaksinen. De heter ioniserbare lipider. Disse bidrar til at vaksinepartiklene henger sammen. Pfizer og Moderna bruker nært beslektede ioniserbare lipider i vaksinen.

3. En tredje mulighet er at allergien kan være knyttet til RNA i mRNA-vaksinene. Det kan øke immunresponsen og føre til bivirkninger.

3. Oppstår disse allergireaksjonene oftest ved første eller andre dose?

– Det kan skje med begge. Men dette er altså i uhyre sjeldne tilfeller, ifølge Legemiddelverket.

4. Er disse reaksjonene lett å behandle?

– Behandlingen skjer med én gang med adrenalin-injeksjon, kortisontabletter og antihistamin-legemidler. Det går bra, selv om det er en skremmende opplevelse for den som får en slik reaksjon, sier Madsen.

5. Flere opplever sterkere, men ufarlige bivirkninger etter andre dose Moderna?

– Ja. Det ser ut som reaksjonene på Moderna er noe kraftigere enn ved Pfizer. Og at det er en noe større andel av de vaksinerte som får disse vanlige bivirkningene, sier Madsen.

Han sier reaksjonene på vaksinen med for eksempel feber og uvelfølelse er sterkere hos yngre personer under 60 år. Og at de kan være mer uttalte hos kvinner.

6. Hvorfor kan bivirkningene bli sterkere etter andre vaksinedose?

– Fordi da har immunforsvaret reagert på den første vaksinen. Immunforsvaret er aktivert, og derfor kan reaksjonen bli sterkere ved andre dose. Mange merker bare svake bivirkninger. Det er store individuelle forskjeller, sier Madsen.

7. Bør man ta paracetamol før andre vaksinedose?

– Nei, de fleste som får mRNA-vaksinene, får lite akutte bivirkninger av den. Det er ikke å anbefale å ta paracetamol på forhånd, sier Madsen.

Han sier det er bedre å ta paracetamol når det er behov, for eksempel ved frysninger og feber.