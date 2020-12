Drømmeværmelding for julaften – hvit jul over nesten hele landet

Værprognosen akkurat nå for Oslo og Bergen: Snødryss på lillejulaften – og klart og fint vær på julaften.

Slik kan det se ut når du våkner opp på julaften – hvis prognosene slår til. Foto: Torstein Bøe / NTB

18. des. 2020 18:46 Sist oppdatert 10 minutter siden

Det er bare en hake:

Det er en liten uke til julaften, så det er ikke sikkert prognosen slår til.

– Ja, dette er en prognose, så det er en del usikkerhet knyttet til om været på julaften virkelig blir slik, sier statsmeteorolog Kristin Seter på Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

– Men akkurat nå viser prognosene snødryss i Oslo og Bergen på lillejulaften. Også for store deler av landet ser det ut til å bli en hvit jul. Bare helt i sør, i lavlandet på Sørlandet, ser det ut til å bli for mildt til at nedbøren kommer som snø, sier Seter.

Slik kan det se ut når det er vintervær og snø i Holmenkollen i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Bankers på fjellet og i Nord-Norge

I fjellet og i Troms og Finnmark er det bankers: Der blir det hvit jul. Også i store deler av Nordland er det temmelig sikkert.

Mens det ellers i landet – minus Sørlandet – altså er gode sjanser for at man våkner opp til et snødekt landskap 24. desember.

– Jo lenger sør vi kommer, jo mildere blir det. Nedbøren vil derfor komme som sludd sør for Oslo og Bergen, mens det trolig kommer som regn i Kristiansand, sier Seter.

Mildvær og regn til mandag

Men de første dagene, og frem til mandag, er det mildvær over store deler av landet, unntatt Finnmark.

– Det vil være usedvanlig mildt over hele landet helt opp til Finnmark, sier Seter.

Det vil regne over store deler av dette området.

Etter helger snur det.

– Vi får inn kjøligere luft fra nord. Temperaturen vil normalisere seg. Så blir det litt kjøligere og vi kan, hvis prognosene slår, få nedbør i form av snø i dagene før julaften over store deler av landet, sier Seter.