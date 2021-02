Søndag siste dag med iskald sol på Østlandet. Før neste helg kommer varmegradene.

Søndag er siste dag av en lang periode med sprengkulde og sol på Østlandet. Det opplyser meteorolog Terje Alsvik Walløe.

Mange brukte akebakken og skiløypen på Ola Narr i Oslo lørdag. Henrik Nykvist med datteren Ella Henrik har sin første skitur på 10 år. Han vurdere rå kjøpe egne ski hvis det blir like fine vinterforhold i årene som kommer. Foto: Jan T. Espedal

– Allerede mandag skyer det over. Deretter får vi litt snø ut på ettermiddagen. Det kommer også et par runder til utover uken. Mot neste helg blir det varmegrader, forteller meteorologen.

Neste søndag kan det fort være 5–6 pluss i Oslo-området. Da har det ikke vært målt varmegrader på Blindern på tre uker. Også på fjellet i Sør-Norge kan steder som Geilo, Hemsedal og Øyer, komme i pluss neste helg.

Østlandet har hatt en lengre periode med friskt vær. Bare et par dager i januar hadde plussgrader. Måneden var kjøligere enn normalt, og i februar har kulden dominert.

– Det har ikke vært så kaldt siden 2010, sier Walløe.

Ti grader opp på fem timer

Han minner samtidig om at det er stor forskjell på natt og dag. Lørdag morgen falt temperaturen på Blindern ned til under 13 minus.

Fem timer senere var det ti grader varmere.

– Så hvis man venter til litt ut på dagen med å gå ut på tur, er det ikke så verst, sier han.

I hele Sør-Norge lå forholdene til rette for uteliv lørdag.

– Det er knapt en sky å se sør for Trøndelag, sier værmelderen.

Aslak Brimi med datteren Eldri Brimi på ski i Ola Narr-parken lørdag. Foto: Espedal, Jan Tomas

Snøskredfare

Nordpå er det motsatt. Skillet lørdag gikk midt i Norge. I Nord-Trøndelag er det lørdag stor snøskredfare – såkalt kategori 4. I Nord-Norge er det også fare for snøskred i helgen. Her er faregraden på nivå 3.

Det har også snødd en del nordpå den siste tiden.

– I Tromsø er snødybden 78 centimeter. I januar var det barmark. Og det snør fortsatt, forteller Alsvik.

Har vært kaldere

De siste ukene har gradestokkene flere steder sunket under minus 35 både i nord og sør. Det er likevel ikke satt nye rekorder for litt lengre perioder.

Her er de bikkjekaldeste to uker Meteorologisk institutt har oversikt over i et knippe av landets største byer. Det er målt som gjennomsnittlig minstetemperatur: