Etterslep i registreringer førte til høyt smittetall

Det ble meldt om 425 nye smittede natt til lørdag, 161 flere enn dagen før. Økningen skyldes et etterslep fra tidligere registreringer, melder FHI.

Den tekniske feilen ble løst fredag, og det førte til etterregistrering av tilfellene som skulle blitt meldt fra tirsdag til torsdag fra Oslo universitetssykehus. Derfor er antallet registrerte smittede sist døgn høyt, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

Fra tirsdag 9. februar har det vært en teknisk feil i meldingsflyten for prøvesvar mellom laboratoriet til Oslo universitetssykehus og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i Folkehelseinstituttet, opplyser FHI lørdag formiddag.

– Den tekniske feilen ble løst fredag, og det førte til etterregistrering av tilfellene som skulle blitt meldt fra tirsdag til torsdag fra Oslo universitetssykehus. Derfor er antallet registrerte smittede sist døgn høyt, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun sier at den mest nøyaktige måten å følge smittetallene på, er å bruke dagen for prøvedato, og ikke registreringsdato, for antall smittede. Registreringsdato er avhengig av rapporteringsrutiner og kan bli påvirket av forsinkelser og feil i rapporteringen, blant annet.

Fortsatt svak nedgang

Tallet som ble registrert fredag, er over dobbelt så høyt som snittet den siste uken og det høyeste siden 21. januar, men tallene skyldes altså etterregistrering.

Ifølge FHI er det fremdeles en svak nedgang i antall smittede i Norge. Antall meldte koronatilfeller basert på prøvedato så langt i uke seks er 1.136, mot 1.222 på samme tid i uke fem.

– Vi har foreløpig ikke data som tilsier noe annet enn en fortsatt svak nedgang i antall nye smittede, men ikke like bratt som de foregående ukene, sier Line Vold.

FHI påpeker at det vil alltid være en risiko for at smittetall for siste døgn av ulike årsaker ikke er ferdig kvalitetssikret når de kommer inn til MSIS. Kvalitetssikrede tall blir publisert ukentlig i ukerapporten fra FHI.

20 prosent i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 90 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 19 flere enn dagen før, og 26 flere enn snittet den siste uken. Det tilsvarer vel 20 prosent av tilfellene på landsbasis.

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 66.236 koronasmittede personer her i landet siden utbruddet startet i fjor. Det viser foreløpige tall fra MSIS. 3,5 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

Fredag var det påvist totalt 528 bekreftede tilfeller av den britiske koronavarianten i Norge og 30 bekreftede tilfeller av den sørafrikanske. Tallene blir trolig oppdatert lørdag ettermiddag.

221.000 har fått første dose

221.819 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 66.178 personer har fått dose nummer to.

Lørdag var 76 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på fire pasienter fra dagen før.

Til sammen er 592 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.