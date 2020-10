Både Spleis og Vipps hadde problemer, men TV-aksjonen har fått inn over 215 millioner

Verdens største innsamlingsaksjon er for første gang heldigital. Både Spleis og Vipps fikk problemer med kapasiteten, men pengene strømmet inn likevel.

En jente går på en forsøplet strand i havnebyen Tema utenfor Accra i Ghana i juni 2019. Foto: HEIKO JUNGE / NTB

18. okt. 2020 22:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

TV-aksjonen er den største i verden regnet etter hvor mye penger som samles inn pr. innbygger.

Vipps fikk problemer like etter at TV-sendingen startet og på Spleis.no gikk det tregt. Likevel hadde det kommet inn over 135 millioner kroner klokken 22 søndag, skriver NRK.

En halv time senere satt statsminister Erna Solberg i TV-studioet og ga 50 millioner. Dermed passerte TV-aksjonen 215 millioner.

– Vi hadde høy puls da det startet og heldigvis fant vi ut av feilen relativt raskt. Ellers har det gått veldig, veldig bra, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til Aftenposten.

Dobbelt så mange betalinger på Vipps

I år er det ingen bøssebærere som banker på dørene hjemme hos folk.

– For oss er det to dager i året som skiller seg ut med størst aktivitet. Det er 17. mai og TV-aksjonen. Uten bøssebærere er det i år mye mer aktivitet enn i fjor. Vi ligger nå på dobbelt så mange innbetalinger, sier Kjærnes.

Folk som vil bidra kan gi penger både på Vipps og i en eller flere av de mange digitale bøssene på Spleis.no.

– Det er enkelte som har opplevd problemer, men vi tar imot penger fortløpende. Systemet jobber på høygir. Det er verdens største innsamlingsaksjon, sier daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ i Spleis.no.

Målet: 7000 tonn mindre plast – hvert år

I år går pengene fra TV-aksjonen til WWF (Verdens naturfond). Organisasjonen skal bruke pengene på å bekjempe plastforurensningen i havet, skriver NRK.

WWF retter sin innsatsen til fire land i Sørøst-Asia, der plastproblemet er aller størst. Flere hundre tusen mennesker i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene skal få anlegg som tar imot og resirkulerer plast og annen søppel.

Målet for TV-aksjonen er at 7000 tonn plast ikke havner i havet – hvert år.

TV-aksjonen samlet i fjor inn 240,5 millioner kroner til Cares arbeid for kvinners rettigheter. Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon til inntekt for WWF vil samle inn.

32 kommuner stiller ikke opp

Aksjonen er ikke like populær over alt. Ifølge WWF har 32 kommuner sagt at de ikke stiller opp. Mange av kommunene oppgir at de er uenige med WWF i flere standpunkter, blant annet i ulvesaken.

Søndag kveld delte statsminister Erna Solberg et bilde fra Runde fuglefjell i Herøy som viser et fuglerede bygget av plast.

«Det eksemplifiserer godt hvordan plast i havet ødelegger og dreper naturen. Det kan vi ikke akseptere», tvitrer Solberg, som oppfordrer folk til å støtte WWF.

