Slik blir påskeferien: Varsler strenge tiltak for å hindre økende smitte

Smitten blusser opp igjen i landet. Fredag ettermiddag kom regjeringen med tiltakene for årets påske.

I dag ble det varslet nye tiltak for påskeferien. Helsedirektør Bjørn Guldvog (f.v.), justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og FHIs avdelingsdirektør Line Vold varslet flere strenge tiltak. Foto: Berit Roald

12. mars 2021 15:23 Sist oppdatert nå nettopp

Helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) la frem råd og anbefalinger for påskeferien fredag. Det skjer på dagen nøyaktig ett år etter at Norge først stengte ned på grunn av koronaviruset.

I pressekonferansen kom det frem at regjeringen anbefaler at alle holder seg hjemme i Norge. De som reiser på «unødvendig fritidsreise» til utlandet, må nå oppholde seg på karantenehotell inntil negativt svar på koronatest. Det går frem i anbefalingen for de nasjonale rådene.

– Hovedformålet med karantenehotell er å sikre at karantenen gjennomføres på egnet sted og å hindre importsmitte, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fakta Dette er anbefalingene for påsken 2021 Generelt:

Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.



Reise:

Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.

Reise til fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet.

Følg tiltakene som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller lignende overnattingssted der mange samles.

Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.

Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt:

Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1–2 faste venner.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og lignende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer:

Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.



Kilder: Regjeringen.no Vis mer

Reiser til utlandet frarådes, med mindre det er strengt nødvendig. Reiser med tungtveiende årsaker vil ikke berøres av innføringen av karantenehotell.

– For dem som gjennomfører strengt nødvendige reiser, begrunnet i sterke velferdshensyn, samvær med barn, sykdom eller deltagelse i begravelse, skal de vanlige karantenereglene gjelde, sa Mæland.

Grensen til Norge har i praksis vært stengt for andre enn norske statsborgere siden 27. januar. Disse innreiserestriksjonene anbefales å opprettholdes frem til 7. april. Det skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

I november innførte regjeringen karantenehotellordningen, men personer som var unntatt. Nå må også norske statsborgere «sone» på karantenehotell om de drar ut av landet på fritidsreiser. Bildet er fra Gardermoen 13. november Foto: Olav Olsen

Nye anbefalinger for ferdsel påskefjellet

I påsken er det mange som reiser på hytta. Derfor er flere tiltak innført for å hindre smitte på påskefjellet.

Oppfordringen fra regjeringen er å følge reglene som er på det strengeste nivået i kommunen du kommer fra, eller kommunen du reiser til. Det vil si at dersom du kommer fra Oslo til en hyttekommune, skal du forholde deg til den kommunen med strengest smittevern.

Det anbefales at man handler på forhånd, og unngår kollektivtrafikk.

Les også Ett år etter at han stengte Norge, har Guldvog tre bekymringer for veien videre

– Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn, sier helseminister Bent Høie.

Turer fra hytte til hytte anbefales ikke, og folk blir bedt om å reservere ubetjente hytter på forhånd. Helseministeren frarådet også hyttereiser sammen med vennefamilier.

Det frarådes flere enn ti sosiale kontakter i uken, og besøk av mer enn fem i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Blant anbefalingene på fredagens pressekonferanse var å unngå ferdsel mellom hytter. Foto: Paul Kleiven / NTB

Helsedirektoratet og FHI er bekymret

Helsedirektoratet og FHI opplyser at smittesituasjonen i Norge er ustabil. Konsekvensene hvis mange reiser og møter mange andre personer i påsken, er blant grunnlaget for dagens nye tiltak.

Smittesituasjonen vil følges nøye med på fremover, og tiltakene kan endre seg på kort varsel.

– Vi frykter for liv og helse og overbelastning av helsetjenesten. For ett år siden hadde vi ingen vaksiner, og så ikke slutten på pandemien. Nå ser vi slutten på pandemien, sier helseminister Bent Høie.

Mange reiser i påskeferien, og smittespredningen kan derfor bli stor. Derfør bør vi reise mindre og møte færre, sa Høie.

Skisentrene vil kunne holde åpent

Det generelle rådet er å holde deg hjemme hvis du er syk. Om du oppholder deg på hytta og blir syk bør du reise hjem. Er du i karantene, eller venter på svar på koronatest anbefaler Regjeringen at du ikke drar på hytta. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du også dra hjem.

Ellers oppfordres det til uteaktiviteter, og unngå steder hvor det er vanskelig å opprettholde avstand. Dette kan være varmestuer, badeland, serveringssteder, skistuer og lignende.

Camilla Sylling Clausen representerer over 200 skisentre i hele landet gjennom bransjeorganisasjonen Alpinanleggenes landsforeningen. Hun er fornøyd med at det åpnes for at folk kan tilbringe påsken i fjellet i år, i motsetning til i fjor. Da måtte skisentrene stenge heisene, noe som førte til store økonomiske tap.

– Vi gleder oss til å ønske folk velkommen til anleggene våre, om de bor på hytte eller hotell, sier hun til NRK.

– Vi ber også våre gjester om å kjøpe heiskort digitalt og huske å sjekke kapasiteten i anlegget de dagene de vil på ski, sier Sylling Clausen.

DNT: – Ikke uventet

Trist, men ikke uventet, sier DNT etter å ha hørt regjeringens pressekonferanse fredag om påskeferien og reising.

Turer fra hytte til hytte anbefales ikke denne påsken ettersom det innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Turistforeningen varsler at det vil være et begrenset tilbud på DNT-hyttene i fjellet. Foto: Olav Olsen

DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang, som er helseminister Bent Høies ektemann, sier at han i utgangspunktet hadde fryktet at det kunne bli enda strengere.

– Sånn sett er vi glade for at det fremdeles er lov å reise på hytta. Det tror jeg folk har godt av. Vi har jo justert våre tilbud ganske mye allerede ved å stenge anlegg som ligger langt fra veien og oppfordre folk til å handle der de er før de drar. Så vi har for så vidt tatt høyde for det som kom i dag, sier han til NTB.

– Det frarådes å reise fra hytte til hytte, hva tenker dere om det?

– Det var ikke uventet. Rådet om å ikke krysse kommunegrenser har jo vært der ganske lenge, så alt av våre fellesaktiviteter og lignende er avlyst. Og når man leier ut hele hytta, begrenser det også muligheten til å gå fra hytte til hytte, sier Solvang.

Han understreker at de allerede lenge har leid ut sine hytter i sin helhet til husstander og felles kohorter som ikke får ha besøk av andre.

– Vi kan ikke lenger si at det er en madrass til alle på hyttene våre nå. Det drømmer vi om å kunne gjøre igjen når alle er vaksinerte. Nå har vi et veldig redusert tilbud, så det er jo trist, sier Solvang.