Marhú Salas fikk unormale mensblødninger. Flere kvinner rapporterer om lignende opplevelser etter koronavaksinering.

Da Marhú Salas fikk koronavaksinen, hadde ingen opplyst henne om at endret menstruasjon kunne være en bivirkning. – Jeg tenker at det er for lite fokus på kvinnehelse, igjen, sier hun. Foto: Stenersen, Tor

Kvinner over hele verden melder om det samme. Pfizer kan ikke utelukke at det er en sammenheng med vaksinen, men opplyser at det ikke ble rapportert i den kliniske studien.

Nå nettopp

Marhú Salas har slitt med menstruasjonen siden hun begynte å få mensen som elleveåring. Syklusen har gitt henne mye migrene. Etter at hun fikk barn bestemte hun seg for å begynne på p-stav for å slippe menstruasjonen. Hun hadde gått et halvt år uten blødninger.

Så tok hun Moderna-vaksinen.

Nå er hun en av flere norske kvinner som melder om uvanlige menstruasjoner etter å ha tatt vaksinen.

– Det var uken etter den første vaksinen. Da hadde jeg sterke mensensmerter og mensen i noen dager. Jeg var veldig overrasket, sier hun.

Ikke oppført som bivirkning

Uregelmessige blødninger regnes ikke som en bivirkning av vaksinene, og kvinner blir ikke opplyst om at det kan ha en sammenheng.

I sosiale medier melder derimot kvinner om økte blødninger, større smerter, uregelmessige blødninger, tidlige blødninger og blødninger som ikke skulle skjedd.

Kvinner som har tatt Moderna, Pfizer og Astra Zeneca rapporterer at de har opplevd dette.

Cathrin Svanevik Frøyen bruker hormonspiral. Etter å ha tatt Pfizer-vaksinen, merket hun en endring etter et døgn. Foto: Silje Katrine Robinson

Heller ikke Cathrin Svanevik Frøyen skulle egentlig opplevd noe særlig blødninger, men fikk det likevel. Hun bruker hormonspiral og blør vanligvis ikke så mye. Hun merket helt tydelig at noe var annerledes etter at hun tok Pfizer-vaksinen.

– Et døgn etter at jeg hadde fått vaksine begynte jeg å kjenne en murring. Jeg fikk en blødning som var ganske konstant og varte i åtte dager. Det er helt annerledes enn det pleier å være. Veldig spesielt, sier hun til Aftenposten.

Etter den uvanlige blødningen bestemte hun seg for å melde opplevelsen inn som en mulig bivirkning til Helse-Norge. Hun oppfordrer alle andre som opplever lignende, om å gjøre det samme.

– På pakningsvedlegget står det ikke noe om blødningsforstyrrelser. Det burde være registrert dersom det er en del som får det som bivirkning, sier Frøyen.

Kan gi blødninger hos dem som ikke skal blø

Både i Israel, Storbritania og USA melder medier at en del kvinner opplever endrede menstruasjonssykluser.

Amerikanske Kathryn Clancy forsker på biologisk antropologi ved Universitetet i Illinois. Ifølge henne vil de fleste kvinnene som tar vaksine ikke oppleve endret menstruasjon.

– De som gjør det derimot, opplever en kraftigere menstruasjon i én til to sykluser, sier hun til Aftenposten.

Clancy sier at det mest overraskende er at personer som tidligere har hatt menstruasjon, men som ikke lenger skulle hatt det, kan oppleve små blødninger. Det kan være transpersoner på kjønnskorrigerende hormoner, kvinner på langtidsvirkende hormonprevensjon og kvinner forbi overgangsalderen.

– Vi undersøker fortsatt de medisinske årsakene, men vi tror at det kan ha sammenheng med at vaksinen virker så effektivt og fremprovoserer en så kraftig immunrespons, at det involverer inflammatoriske og hemostatiske mekanismer, sier Clancy.

Inflammatoriske og hemostatiske mekanismer er knyttet til betennelser og blødning. Aftenposten har tidligere omtalt en undersøkelse som viser at Astra Zeneca-vaksinen kan føre til økte blødninger.

Flere kvinner melder om mensendringer

Statens legemiddelverk har behandlet 53 meldinger om uvanlig menstruasjon som mulig bivirkning etter vaksinering.

Steinar Madsen er fagdirektør i Legemiddelverket. Han mener dette ikke er høye tall og oppfordrer kvinner til å melde ifra, slik at de har bedre grunnlag for å ta vurderinger.

– Menstruasjonsforstyrrelser er ikke uvanlig, så det er vanskelig å si om det er en årsakssammenheng med vaksinen eller om det er tilfeldig sammenfall i tid. Men det er en del data som tyder på at det blir noe økt risiko for små blødninger, sier han.

Likevel er ikke endrede mensblødninger en del av informasjonen kvinner eller transpersoner med kvinnelig kjønnsorgan mottar i forbindelse med vaksinering.

– Hvis en bivirkning skal føres opp, må det gjøres et vedtak på europeisk nivå. Alle land sender meldinger om bivirkninger til en europeisk database, og på bakgrunn av meldingene vurderer Den europeiske sikkerhetskomiteen (PRAC) om det er en bivirkning eller ikke, sier Madsen.

Pfizer: – Ikke rapportert om endringer

Ifølge Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef for Pfizer i Norge, har dette ikke kommet frem som bivirkning i studiene.

– Bivirkninger ved vår koronavaksine er både kartlagt i omfattende studier, og ved at pasienter og helsepersonell fortløpende melder inn mistenkte bivirkninger. I vår kliniske studie på over 44.000 mennesker, hvor om lag halvparten er kvinner, har endringer i menstruasjonssyklus ikke blitt rapportert, sier han.

Pfizer kan likevel ikke utelukke at det kan være en bivirkning.

Aftenposten har siden torsdag forsøkt å komme i kontakt med Astra Zeneca og Moderna, men har så langt ikke fått svar på våre henvendelser.

– Trenger mer forskning på kvinnehelse

Det er to måter noe kan avgjøres å være en bivirkning. Enten gjennom statistiske vurderinger av meldinger, eller gjennom medisinske studier av pasientgrupper.

Fagsjef i Legemiddelverket Steinar Madsen har sett på det som finnes av forskning på fenomenet. De fleste omtaler forekomsten av bivirkningen, men ikke den medisinske sammenhengen.

Seniorrådgiver på kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening Elisabeth Swärd mener det fokuseres for lite på kjønnsdimensjonen i helseforskning.

– Det er stort behov for forskning med kjønnsperspektiver generelt. Medisinsk forskning har ofte den mannlige kroppen som norm både for å stille diagnose og utforme behandlingsopplegg, mens en rekke legemidler har ulike effekter hos kvinner og menn, sier hun.

– Ikke farlig for fertilitet

Flere har vært bekymret for hva dette kan bety for fertilitet, men antropolog Kathryn Clancy mener bivirkningene er forbigående og kortvarige.

Madsen oppfordrer likevel kvinner om å gå til legen dersom de opplever at noe er veldig uvanlig.

– Vi har ikke noen data på at dette er farlig, og mensforstyrrelser kan ha mange årsaker. Hvis kvinner er bekymret, bør de gå til legen da det kan ligge andre ting bak det, sier han.