Tirsdag seiler Greta Thunberg inn til Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet nok en gang i seilbåt. Den svenske 16-åringen er på vei til Madrid for å delta på FNs klimatoppmøte, etter å ha vært i USA og Sør-Amerika. Møtet begynner mandag, og Thunberg regner med å være på plass tirsdag.

Mange har gjort narr av den unge aktivisten for hennes lidenskapelige engasjement og kompromissløse livsstil. Men ny forskning viser at det er nettopp dette som gjør at Thunberg når gjennom med sitt budskap.