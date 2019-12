Person omkom etter at bil ble truffet av løs gjenstand på bro

Ifølge vitner på stedet skal en gjenstand fra et vogntog ha falt av, og truffet en møtende bil. I følge Vegtrafikksentralen var bilen som ble truffet en varebil.

Politiet fikk melding om ulykken 06.45. E39 er stengt på ulykkesstedet.

Vogntog stoppet

Vogntoget kjørte videre i sørgående retning etter ulykken.

– Vi har nå patruljer i søk etter vogntoget, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulff til Bergens Tidende.

To personer satt i bilen.

– Skadeomfanget på den andre personen er foreløpig ukjent, men politiet opplyser at vedkommende er bevisst, sier operasjonsleder Randulff til VG.

07.34 melder politiet at vogntoget er stoppet av en politipatrulje på Grønåsen på E39.

Ifølge operasjonsleder er vogntoget som var involvert norskregistrert. Hun kan per nå ikke opplyse hvilken type last som traff varebilen. Hun sier at også er uklart om føreren stakk av, eller om han ikke merket at han mistet last.

Stenger tunnel

Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra vegvesenet er på vei til ulykkesstedet. Bømlafjordtunnelen stenges også på grunn av opphoping av kø.

Det jobbes med omkjøring, melder politiet på Twitter.

Vegvesenets vindmåler på Stordabrua viste 10,9 m/s fra sørvest klokken 06.40. Det var 17,1 m/s i kastene, noe som tilsvarer stiv kuling.