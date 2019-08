(Bergens Tidende): Bergenspolitiet har siktet fire personer for grov narkotikakriminalitet. Tre av dem er albanske menn. Den fjerde er en kvinne.

– Saken er et resultat av en målrettet innsats fra politiet. Den har pågått over noe tid, sier Asbjørn Onarheim, politiadvokat ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende.