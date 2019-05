Flere hundre streikende piloter deltar i 1. mai-markeringen

1. mai er sjette dag med pilotstreik i SAS, der 1400 piloter fra Skandinavia er tatt ut i streik og nærmere 330.000 passasjerer er blitt rammet så langt.

Mange av de streikende pilotene vil også delta i markeringen av arbeidernes dag, med kampsak om høyere lønn og mer forutsigbare arbeidstider.

– Det blir nok flere hundre streikende piloter med i toget, forteller forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til Aftenposten.

Carlsen skal holde appell på 1. mai-markeringen på Youngstorget i Oslo, og skal diskutere arbeideres rettigheter i lys av SAS-streiken. Han mener det er naturlig at pilotene i streik får en plass i årets markering.

– Pilotene streiker for retten til trygge og forutsigbare arbeidsforhold, og er en kamp flere arbeidere kan kjenne seg igjen i. Streiken handler om mer enn bare pilotenes rettigheter, mener han.

Markeringen i Oslo skjer samtidig som partene i konflikten skal møtes til mekling hos Riksmekleren.

Mer medhold enn forventet

Ifølge Carlsen har streiken blitt tatt imot langt bedre enn forventet.

– Det er naturligvis beklagelig når flyavganger blir kansellert, men ut fra det streikevaktene forteller er folk forståelsesfulle for hvorfor det er nødvendig. Vi hadde forventet at folk skulle være sintere, men det er omtrent bare 1 av 100, forteller han.

Med rundt én million i årslønn har det blitt trukket frem at det kan være vanskelig for pilotene å høste sympati for sin sak. Men Carlsen understreker også at Norsk Flygerforbund og de streikende pilotene i SAS har fått full støtte fra en samlet norsk fagbevegelse.

På sine nettsider skriver LO at de ønsker de streikende velkommen til sin 1. mai-demonstrasjon i Oslo.

Frp mot bompenger

1. mai markeres med flere markeringer i hele landet, og politikere fra flere partier er i sving.

I fjor kranglet Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om hvem som egentlig er arbeidernes parti. Også i år planlegger Frp å gjennomføre flere markeringer på arbeidernes dag.

Frp i Oslo har varslet at partiet vil markere motstand mot bompenger flere steder i Oslo sentrum 1. mai. I tillegg skal Frp-nestleder Sylvi Listhaug også i år holde tale på Strømsø torg i Drammen.

I 2018 langet Listhaug i fjor ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støre og sa han var «født med sølvskje i munnen». I år har hun varslet at hovedtemaet i årets tale blir samferdsel og bompenger, i tillegg til innvandring og integrering.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Moxnes-duell

Omtrent samtidig som Listhaug går på talerstolen klokken 13 på den andre siden av Drammenselva, skal Rødt-leder Bjørnar Moxnes tale på Bragernes torg. Moxnes mener at Listhaug burde holde seg hjemme.

Fakta: Fakta om 1. mai-talere i de største byene Oslo * Ordfører Marianne Borgen (SV) * Raymond Johansen (Ap) * Eivor Evenrud (Rødt) Bergen * Ordfører Marte Mjøs Pedersen (Ap) * Mikkel Grüner (SV) * Sofie Marhaug (Rødt) Trondheim * Hovedtaler: LO-sekretær Kristin Sæther * Ragna Vorkinnslien (Rødt) * Mona Berger (SV) * Ordfører Rita Ottervik (Ap) Stavanger * Hovedtaler: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen * Kari Nessa Northun (Ap) * Mímir Kristjánsson (Rødt) * Erik Faret Sakariassen (SV) * Daria Maria Johnsen (MDG) Tromsø *Hovedtaler: Leder i For Velferdsstaten Linn Herning * Henriette Westrin (Norsk Folkehjelp) * Erik Jørgensen (Folkeforbundet) * Julie Wilhelmsen (Fellesforbundet) * Sindre Kielland (Natur og Ungdom) Partiledere * Ap-leder Jonas Gahr Støre: Kristiansand, Siljan, Eydham og Vennesla. * Rødt-leder Bjørnar Moxnes: Asker, Drammen og Nesodden. * SV-leder Audun Lysbakken: Elverum, Hamar, Jessheim. Andre * LO-leder Hans-Christian Gabrielsen: Stavanger og Sandnes. * Trond Giske (Ap): Hovin i Melhus, Ålen i Holtålen, Midtre Gauldal. * Bjørnar Skjæran: Mo i Rana, Sandnessjøen og Leirfjord. * Gro Harlem Brundtland: Torshov og Sagene kirke (kveldsarrangement).

– Nestleder Sylvi Listhaug uttalte i 2016 at 1. mai er en veldig fin dag til å rake i hagen. Likevel er hun frekk nok til å komme hit til Drammen for å prøve å stjele showet, sier Rødt-lederen til VG.

I fjor fikk Listhaug kritikk fra samtlige partier fra venstresiden for å tale på 1. mai. Det er imidlertid ikke noe nytt at Frp taler denne dagen. Helt tilbake i 1989 talte Carl I. Hagen i Drammen 1. mai.

Giske taler i Trøndelag

De største politiske profilene holder seg i det store og hele unna de største byene i år på grunn av lokalvalget til høsten. Både i Oslo og Trondheim er det venstresidepartienes førstekandidater som skal tale.

Mandag ble det kjent at Ap-nestleder Hadia Tajik er sykmeldt og ikke kommer til Bergen som planlagt, hvor hun skulle være hovedtaler på Torgallmenningen. I stedet blir det Bergen-ordfører og annenkandidat Marte Mjøs Persen på Aps liste til valget som avholder hovedtalen.

Tajiks tidligere nestlederkollega, stortingsrepresentant Trond Giske, skal imidlertid holde flere taler 1. mai i Trøndelag. Giske rekker innom både Hovin i Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal for å holde appell.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Partilederne holder seg unna

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal på sørlandsturné og skal tale i Kristiansand, Eydehavn, Vennesla og i Siljan i Telemark, mens SV-leder Audun Lysbakken skal en tur til Innlandet og skal holde appell i Elverum, på Hamar og Jessheim.

Nyslått Ap-nestleder Bjørnar Skjæran skal på turné i egne hjemtrakter og skal tale i Sandnessjøen, Mo i Rana og i Leirfjord, mens Ap-veteran Gro Harlem Brundtland skal tale på Torshov onsdag formiddag og i et kveldsarrangement i Sagene kirke i Oslo.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gjester Stavanger og Sandnes.