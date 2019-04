(Bergens Tidende): Natt til påskeaften hang gatekunstneren AFK opp et bilde av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange. Bildet henger der gatekunstneren plasserte det omdiskuterte bildet av Sylvi Listhaug på samme tid i fjor, skriver BT.

Lørdag ettermiddag brøt det ut krangel, da noen begynte å fjerne bildet.

– Folk fryktet at de ville selge bildet for egen vinning, ikke donere det bort, sier en som var til stede.

Listhaug-maleriet ble til slutt solgt for 260.000 kroner.

TOR HØVIK

Heftig diskusjon

Like etter klokken 14 fikk BT en rekke tips fra folk som var på Nygårdshøyden og så at det nye bildet av Julian Assange ble forsøkt tatt ned. Rundt 15 personer skal da ha stått foran bildet og kranglet om hvorvidt det var riktig å skjære det bort, forteller et vitne.

– Mange som var der mente det var feil og ville ikke at de skulle ta det ned, sier en av dem som var i området.

Det var heftig diskusjon om de hadde lov til å ta det ned. Det ble sagt at pengene skal gå til Wikileaks, får BT opplyst.

– Vil gi pengene til Resett

Kristian Eik fra Loddefjord er en av dem som prøver å ta ned Assange-bildet. Han dro til byen sammen med flere andre for å løsne det fra veggen i krysset Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate ved Nygårshøyden.

– Jeg fryktet det skulle bli tagget eller ødelagt på andre måter. Vi vil nå ta bildet ned å aksjonere det bort, enten til inntekt for Wikileaks eller nettsiden Resett.no. Det er de som er de beste forsvarerne for pressefriheten, sier Eik.

– Hvorfor er Resett god forsvarer for pressefriheten?

– Jeg tenker da spesielt på folks adgang til kommentarfeltene på Resett. Her finnes en åpen debatt, mener Eik.

TOR HOVIK

– Støtte pressefriheten

– Hvordan kan du som privatperson ta deg til rette på denne måten – å ta et bilde som ikke tilhører deg?

– Jeg har jo hørt protestene og snakket med dem som forsøker å forhindre det. Men min hensikt er å ta vare på bildet, og støtte pressefriheten, sier Eik.

Han oppgir å være medlem partiet Demokratene.

Operasjonsleder Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt sier politiet har fått henvendelse om saken.

– Så langt har vi ikke hatt mulighet til å prioritere denne hendelsen, ser Sætre.

Han vil ikke ta stilling til om det er lovlig for en privatperson å fjerne bildet, men overlater den vurderingen til juristene.

Kristin Jansen

– Dette er uheldig

Talsmann for kunstneren AFK i Gatagalleriet, Christer Holm, sier til BT at AFK mener det er uheldig at noen vil fjerne kunstverket.

– VI ønsker at det skal bli stående og skape debatt. Gjennom året leverer AFK mange gatekunstverk til auksjoner som går til veldedige formål. Men dette er noe vi ønsker å kontrollere selv, sier Holm.

– Hva tenker dere om at de tar seg til rette på denne måten?

– AFK betviler ikke at de som gjør det har edle hensikter, men det å ta ned et gatekunstverk for å selge skaper en uheldig presedens, sier Holm.

Gategalleriet har så langt ikke vært i kontakt med Kristian Eik eller noen av de andre som vil ta ned kunstverket.

Han sier galleriet trolig vil forsøke å få bildet på plass igjen dersom det ikke har fått for mye skader.

– Det er noe AFK vil ta stilling til når bildet er tilbake i hende, sier Holm.

Vil ikke etterforske

Operasjonsleder Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt sier politiet har fått henvendelse om saken.

– Så langt har vi ikke hatt mulighet til å prioritere denne hendelsen, ser Sætre.

Vest politidistrikt melder lørdag ettermiddag i en pressemelding at det per nå ikke foreligger noen anmeldelse vedrørende fjerning av gatekunsten.

«Politiet ser heller ikke på det nåværende tidspunkt noen grunn til, på eget initiativ, å starte etterforskning av forholdet», skriver politiet.