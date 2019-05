Fiskeriministeren fikk se laksedøden på nært hold: – Jeg blir trist og lei meg

Dødsalgen som herjer i Nordland og Troms gjør sterkt inntrykk på statsråden.

– Jeg blir lei meg. Jeg blir trist. Og jeg tenker på at dette har store konsekvenser. Når vi vet at det totalt er 13.200 tonn med fisk som er død, sier han til NTB.

Nesvik (Frp) blir vist rundt langs merdene ved Rinøya i Lødingen av daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks. Bjørkly anslår at de har tapt en potensiell omsetning på mellom 140 til 160 millioner kroner.

– Det er et trist syn. Her hadde vi fisk som skulle gitt en god inntekt i 2019 og deler av første kvartal 2020. Men som du ser, her har algen virkelig gjort inntog og en god del av fisken er borte, sier Bjørkly.

– Neppe over

Mortenlaks har fraktet bort mellom 850 og 1000 tonn død fisk. Dermed ender fisken ikke opp på lokale slakterier, og ringvirkningene vil trolig merkes i flere ledd.

Foreløpig ønsker Bjørkly ikke å kommentere om det blir snakk om permitteringer i selskapet, noe andre oppdrettere har varslet.

– Jeg vil ikke spekulere i det. Vi jobber med alternative løsninger, og har masse etterarbeid, sier han.

Han er heller ikke sikker på at algefaren er over, selv om de siste prøvene viser tegn til bedring.

– Dette er neppe over. Det tror ikke jeg. Går vi tilbake til siste algeoppblomstring i 1991, så varte det fra medio mai og ut juni måned. Hvor langvarig det blir nå, vet vi ikke, sier han.

– Må få overblikk

Fiskeriministeren møtte flere av de rammede lakseoppdretterne under sitt Lofoten-besøk mandag. Han lover tiltak som kan avhjelpe situasjonen, men sier de må se nærmere på detaljene.

– Nå dreier det seg om å få fullt overblikk og så sette oss ned rundt et bord og diskutere hva vi kan bidra med. Da må vi diskutere tiltak som virker. Det skal ikke være symboltiltak bare for det skal se ut som vi gjør noe, sier han.

Nesvik opplever ikke at næringen ber om pengetilskudd.

– Det er ikke en næring som ligger med brukket rygg, men en næring som er sliten. Som har holdt på nå i 14 dager med å håndtere en dyretragedie. I tillegg sier de: «vi er en subsidiefri næring, og det skal vi være». Jeg har ikke møtt én ennå som har kommet til meg og sagt «jeg må ha mere penger».