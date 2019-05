Skudd avfyrt mot bolig i Akershus

Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 3 natt til fredag.

– Det er skutt med et luftvåpen og kastet stein mot flere vinduer. I tillegg er det gjort skadeverk på en bil. Blant annet er rutene på bilen knust, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB like over klokken 6.

Ifølge operasjonslederen bor det en familie i det utsatte huset. Han ønsker ikke å kommentere hvor mange familiemedlemmer det er snakk om, hva alderen på dem er eller om det er barn involvert. Han kan heller ikke kommentere om familien er kjent for politiet fra før.

På spørsmål om bakgrunn for hærverket sier Lorentzen at han ikke kan uttale seg om det, men at politiet «går ut bredt».

– Det er en alvorlig sak, og det er klart det er ubehagelig og svært skremmende å bli vekt av sånt, sier operasjonslederen.

Ingen er pågrepet i saken. Politiet har heller ingen konkrete mistenkte.

Kriminalteknikere jobber fredag morgen på stedet.