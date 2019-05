Birgitte Kallestad (24) fra Hordaland døde av rabies

Kvinnen i 20-årene som døde av rabies ble smittet av en valp på ferie på Filippinene.

Det skriver familien i en pressemelding:

«Da det nå verserer mange rykter, velger vi å gå ut med den sanne historien om hva som skjedde, heter det i pressemeldingen.

Familien skriver at Birgitte reiste til Filippinene i februar sammen med flere venner.

– Da de var ute og kjørte moped, så de en liten hjelpeløs valp i veikanten. Birgitte løftet valpen opp i en kurv, og tok den med hjem. Hun vasket og stelte den og den begynte til hennes glede å friskne til. De lekte med valpen i hagen. Alle i huset lekte med valpen, også familien som bodde i resorten, og naboungene, skriver familien.

Små skrammer

Etter hvert begynte valpen å bite og nappe etter fingrene til folk når de lekte, slik valper gjerne gjør.

– Alle fikk noen små valpebitt i ferien. Birgitte som selv er helsearbeider gjorde alt hun skulle. De små skrammene var ikke større enn at de ble sterilisert. Ingen av dem hun var sammen med så noe behov for legetilsyn.

Privat

Først etter at hun hadde vært hjemme i Norge i lang tid, begynte 24-åringen å bli syk.

– Ingen koblet de små skrammene fra ferien til sykdommen, aller minst henne. Sykdommen utviklet seg videre mens legene kjempet for å finne ut hva som var galt, skriver familien i pressemeldingen.

Kallestad var innom legevakten flere ganger, og ble til slutt innlagt på sykehus i Førde.

Der mente en lege at symptomene kunne ligne på rabies, noe som ble bekreftet i løpet av kort tid.

Ifølge familien var reisefølget ikke vaksinert mot rabies, fordi denne vaksinen ikke er på listen over vaksiner som er påkrevd til Filippinene – med mindre du reiser til områder med dårlig hygieniske og sanitære forhold.

Ønsker rabiesvaksine for reisende

– Vår kjære Birgitte elsket dyr. Vår redsel er at dette skal skje andre som har et varmt hjerte som henne. Vi ønsker at denne vaksinen blir med i programmet for steder hvor det kan være rabies, og at folk blir oppmerksomme på farene. Klarer vi å oppnå dette kan vår solstråles død redde andre.»

Pressemeldingen er sendt ut av smittevernlege Jens Eikås i Fjell kommune u Hordaland på vegne av familien.

Birgitte Kallestad var fra Fjell kommune, men bodde i Førde. Hun jobbet på Førde sentralsykehus, der hun var innlagt da hun døde.

Over 200 år er gått siden sist det var et tilfelle av rabies i Norge.