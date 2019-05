VG stuper på omdømmemåling etter Giske-saken

VG scorer kun 13 av 100 mulige poeng på 2019-utgaven av analysebyråets årlige omdømmemåling, melder Nettavisen. Det er et fall på 11 poeng fra året før, og plasserer mediehuset tredje nederst av alle selskapene Kantar TNS tar for seg i undersøkelsen. Kun Bane Nor og Facebook kommer verre ut.

Bedriftsrådgiver Jonny Nordøy i Kantar Norway, som har vært med på å lage rapporten, mener det er ingen tvil om at Giske-videosaken har vært avgjørende for det kraftige fallet til VG.

– I denne saken ble VG og redaktøren drevet fra skanse til skanse over flere uker. Det var en rekke negative saker over en lang periode og publikum begynner å lure hva det er de drev med, sier Nordøy til Nettavisen.

VG-redaktøren: – Ikke overraskende

VGs sjefredaktør Gard Steiro mener undersøkelsen ikke er så oppsiktsvekkende.

– Dette ikke er overraskende. Denne undersøkelsen var gjennomført i de ukene der omtalen av VG var på sitt mest intense og massive, sier han til Nettavisen.

Han legger til at han ikke tror trenden vil vedvare, og viser blant annet til at VG nylig ble kåret til årets nettsted og stakk av med Den store journalistprisen.

Sofie, kvinnen man ser på den mye omtalte dansevideoen med Ap-nestlederen, klaget nylig VG inn til PFU for måten de har behandlet henne på. Avisen selv la i slutten av mars frem sin interne evaluering om dekningen, der de innrømmet en rekke feil i håndteringen av saken. VG har også beklaget en rekke ganger både til Giske og til Sofie.