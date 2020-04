Mattilsynet har besøkt 453 hundehold over hele landet.

I rapporten om dyrevelferd for hunder konkluderer de blant annet med at de fleste trekkhund-holdere overholder regelverket godt.

– Det var eiere som hadde flere hunder, men ikke over 11 i antall, som hadde flest lovbrudd i hundeholdet. Rapporten gir oss et godt grunnlag for tilsyn med denne typen hundehold i fremtiden, sier seksjonssjef for dyrevelferd Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Flere fikk overtredelsesgebyr og blir fulgt opp. Inspektørene har vært innom 323 trekkhundehold, 19 hundehold uten registrert rase og 111 hundehold med gjeter,-jakt- og andre typer hunder.

Skal ha hundehus

Mattilsynet hadde denne gangen flest tilsyn med små hundehold, altså eiere som har fra en til 11 hunder. De sjekket både hundene og hvordan de bodde og hadde det.

– Også hunder som bor ute i hundegård eller er bundet opp med kjetting, skal ifølge dyrevelferdsloven ha et egnet hundehus. Å bo ute betyr heller ikke fullstendig utendørs, sier Knævelsrud.

Mange eiere har flere hunder. Det regnes som privat dyrehold, og det er ingen registreringsplikt.

Hadde mistanke om dårlig dyrevelferd

Bare 1 prosent av trekkhund-holdene hadde regelbrudd, mens 18 prosent av de andre hundeholdene hadde regelbrudd.

Men mens trekkhund-gruppen var tilfeldig valgt ut, var den andre gruppen valgt ut mer målrettet: Der det var mistanke om dårlig dyrevelferd, tilfeller Mattilsynet kjente fra før eller hadde fått bekymringsmelding om.

– Tallene mellom de to gruppene kan derfor ikke sammenlignes, sier Knævelsrud.

Hunder må ha lang nok kjetting

Under arbeidet med rapporten om utehunder oppdaget Mattilsynets inspektører hunder som satt i en hundegård på bare 1,8 m² Den korteste kjettingen de fant, var bare 0,5 meter.

– Dette er et klart brudd på dyrevelferdsloven, sier Torunn Knævelsrud.

Den nye loven dyrevelferdsloven (som kom i 2010), i motsetning til den forrige, inneholder ikke slike konkrete grenser.

Men i Mattilsynets veileder på området slås det fast at en hund som står bundet, skal kunne bevege seg i en full sirkel i 2 meters lengde ut fra festet. Det igjen tilsier minimum 12 m² areal.

Fakta: Ute betyr ikke utendørs Hunder med tykk pels tåler å bo ute. De polare rasene som samojed, siberian husky, alaskan malamute og grønlandshund er tilpasset liv i polare strøk. Mange andre raser har ikke god nok pels til det. Dette må vurderes for hver enkelt hund. Blandingshunder som ser ut som polarhunder, kan også ha gener fra andre raser. Da har de ikke pels for å sove ute eller oppholde seg mye ute i ro. Hundene skal ha stor nok plass for å utøve naturlig adferd. Alle skal ha tilgang på skygge i varmt vær. Det er alltid krav om hundehus. Uteområdene skal være tørre. Hundehuset skal være isolert riktig, og det skal rengjøres og undersøkes daglig. Kilder: Line Løw i Norsk siberian husky klubb, Mattilsynet, dyrevelferdsloven

Knævelsrud ser et behov for å oppdatere veilederen.

– Utendørs hundehold er krevende. Klimaet varierer, og hundene har ulike forutsetninger for å tåle kulde og dårlig vær. Ikke alle hunder som ser ut som polarhunder, er rene polarhunder med tykk pels, sier hun.

– Hver enkelt hund må vurderes, sier hun også

Knævelsrud understreker at det alltid er et krav om hundehus.

Mener noen kjøper hunder de har sett på TV

– Når folk har sett TV-serier som «Game of Thrones», merker vi pågangen for å få en husky, altså en hund med et ulvelignende utseende.

Det sier Line Løw, sportsfaglig leder i Norsk Siberian Husky Klubb og selv hundekjører.

Hun har 18 hunder. Noen trenes til løp innenfor mellomdistanse, 40 til 100 km pr. dag. Hun har et konkurransespann og et unghundspann og noen pensjonisthunder.

Når det er kjølig ute, lager Løw varm suppe til hundene hver dag, forteller hun.

Fakta: Suppe til hunder som er mye ute Suppe i høst- og vinterperioder. Mengde kjøtt i suppe varierer med aktivitet. Det skal ikke være bein i suppene. Suppe gis i tillegg til tørrfôr. Variant 1 er med kylling og laks:

5–7 kg kjøttblanding med kylling og laks, litt rapsolje eller fisk/selolje. Ca 20 til 25 liter rent varmt vann (rett under kokepunktet).

Variant 2 er med storfekjøtt:

7–9 kg storfekjøtt og slakteavfall (dette kjøttet er litt magrere enn det andre derfor mer). Litt rapsolje eller fisk/selolje. Ca 20–25 liter varmt vann.

I den mest aktive delen av løpssesongen får de ris/pasta/Biola, også i suppen. Hundene får tørrfôr til frokost om morgenen og suppe på kvelden. Om kvelden får de også litt tørrfôr etter at de har spist suppe.

Husk alltid å ha friskt vann tilgjengelig for hundene. Kilde: Line Løw, hundekjører i Norsk Siberian Husky Klubb.

Løw har lest Mattilsynets rapport og synes ikke avvikene i norsk hundehold er overraskende:

– Vi har heller ikke full oversikt over alt hundehold i klubben. Vi forsøker å følge opp alle. Vi håper at Mattilsynet skal komme med detaljerte veiledere om hvordan en hundegård med hundehus og uterom bør bygges opp og fungere, sier Løw.

Pass på pelsen

Hun forteller at Siberian husky-klubben bruker mye tid på hvordan hundeholdet kan forbedres.

– Det registreres mellom 350 og 400 nye Siberian huskyer hvert år, valper og importerte hunder, sier hun.

Løw understreker at hunder som bor utendørs om vinteren må ha fullverdig pels for å tåle det.

– Det er viktig at hunder som bor ute, har fullverdig pels, hvis de bor uten oppvarming. Dette er vesentlig å være oppmerksom på, når man kjøper en slik type hund, sier Line Løw.