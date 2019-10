Saken oppdateres.

Det var NRK som først meldte at en person hadde tatt kontroll over en ambulanse på Torshov i Oslo. Kort tid etter kom meldingen om at flere personer var påkjørt.

Politiet skriver på Twitter at en kvinne med barnevogn ble påkjørt ved Sandaker senter. Kvinnen og et tvillingpar på syv måneder er sendt til sykehus.

Begge barna er lettere skadet, opplyser sykehuset til Aftenposten i 15-tiden.

Også et eldre ektepar ble påkjørt og ble fraktet til legevakten med lettere skader, opplyser politiet til pressen klokken 15.15 mandag.

Søker fortsatt etter navngitt kvinne

I krysset Hegermanns gate og Vogts gate på Torshov tok flere bevæpnede politifolk seg inn i ulike trappeoppganger. Beboere fikk ikke anledning til å ta sa seg inn i sine boliger. Dette var fortsatt situasjonen klokken 14.40.

Politiet søker en navngitt kvinne i midten av 20-årene som «ser ruset ut». Hun er kjent for politiet fra før. Politiet søker blant annet i området rundt Carl Berners plass.

– Vi søker etter en kvinne som var involvert i trafikkulykken og som vi setter i sammenheng med ranet av ambulansen, skriver politiet på Twitter.

Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Det var lenge trafikkaos, der en rekke trikker sto bom fast i Vogts gate. Denne gaten ble gjenåpnet for trafikk ved 14-tiden.

Avfyrte skudd

Ifølge politiet ble ambulansen stjålet fra Rosenhoff klokken 12.30 tirsdag, etter å ha blitt tilkalt til en trafikkulykke. Bilder fra stedet viser en bil som lå på taket på en gangvei ved Sinsen.

Politiet fikk kontroll på ambulansen og en mistenkt 15 minutter senere i Krebs gate.

Bilder fra stedet viser at gjerningsperson er skallet og iført militærgrønn bukse, kamuflasjejakke og det som ser ut som en skuddsikker vest.

«Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadet», skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politihelikopteret bisto fra luften.

Politiet: Ingenting tyder på at det er terror

Politiet oppplyser at det er tidlig i etterforskningen, men ingenting tyder på at det er snakk om terror.

«Vi har foreløpig ingen opplysninger om at hendelsen er terrorrelatert, men vi etterforsker bredt og med stor styrke», skriver de på Twitter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er orientert og vurderer situasjonen.

– Vi er kjent med hendelsen og bistår Oslo politidistrikt, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST. Han sier at PST gjør fortløpende vurderinger.

– Vi vurderer blant annet hvordan denne hendelsen påvirker trusselbildet, sier han.

Aftenpostens reporter: Sivil politimann skjøt mot ambulansen

Aftenpostens reporter på stedet i Krebs gate sier to biler kræsjet inn i ambulansen fra hver sin side for å stanse den.

– Mannen min så en politimann i sivil som skjøt mot førersiden av ambulansen, sier reporter Cathrine Hellesøy Harrisson, som tilfeldigvis var på stedet.

Ifølge henne var ambulansen på vei inn i bygården da den ble stanset av de to politibilene.

En person fikk legebehandling i en annen ambulanse på stedet. Han fremsto ikke som hardt skadet.

Aftenpostens reporter opplyste at det var veldig mange ambulanser og stort politioppbud på stedet. Hele kvartalet var sperret av.

Bil havnet på taket

Et øyenvitne tok bilde av bilen som lå på taket langs Trondheimsveien rundt seks minutter etter at ambulansen ble kapret. På samme sted, i rundkjøringen ved Eiendomsmegler 1 på Sinsen, sto flere ambulanser og personell fra brannvesenet.

Politiet arbeider ut fra teorien om at det ble sendt ambulanse til en trafikkulykke, og at de to som er involvert, ikke ønsket helsehjelp. Begge er kjenninger av politiet.

Vitnet sier til Aftenposten at han så en kvinne i ambulanseuniform som sto og gråt, og som ble tatt hånd om. Vitnet og andre forbipasserende fikk beskjed om å gå inn i lokalene til eiendomsmegleren, mens flere polititjenestemenn tok stilling på andre siden av gaten.

Ambulansen tok opp jakten

Medievakten ved Oslo universitetssykehus opplyser at ambulansepersonell tok opp jakten på den kaprede ambulansen og var med på å stanse den ved Krebs gate.

Overfor Aftenposten opplyser medievakt Ivar Greiner at det befant seg tre ansatte i ambulansen som ble kapret i i Trondheimsveien.

En annen bil fra sykehuset befant seg i området, med det Greiner beskriver som «operativ leder helse» om bord, i forbindelse med en øvelse. Denne bilen var i stans til å spore den kaprede ambulansen ved hjelp av AMK-sentralen. Den tok opp jakten og fikk sammen med en politibil stanset denne i Krebs gate.

Elever fikk ikke gå hjem

Lilleborg skole ligger rett ved området på Torshov. Elever som befant seg i skolegården, ble i 12.40-tiden sendt til klasserommene og alle dørene til byggene ble låst.

Klokken 12.55 fikk skolen beskjed om at situasjonen var under kontroll og elevene fikk ta friminutt, etter det Aftenposten kjenner til.

Ingen barn fikk forlate skolen mens en politiaksjon ved Hegermanns plass fortsatt pågikk, opplyste skolen i en melding.

«Vi ønsker ikke å sende elever hjem alene før politiet har fjernet denne», heter det i meldingen.

I en ny melding i 14.30-tiden opplyser skolen at det er trygt å sende elevene hjem ettersom politiet sier situasjonen er under kontroll.

Vitne: – Måtte gjøre en unnamanøver

Omar Khatujev måtte hoppe unna da ambulansen kom, forteller han til Aftenposten.

– Jeg så ambulansen kjøre i høy fart rett mot meg. Jeg måtte gjøre en unnamanøver for å unngå kollisjon. Rett bak ambulansen kom en uniformert politibil. Jeg hørte flere skudd, sier Khatujev.

– Etter kort tid kom jeg til stedet der ambulansen ble stanset, i Krebs gate, sier Khatujev.