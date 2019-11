På vinterjakt i skogene i Litauen i 2012 skjønte den litauiske flyoffiseren Sergejus Pusinas (36) for første gang at han var i ferd med å havne i et russisk spionnett.

Et rødt lys blinket på mobiltelefonen i lommen til hans jaktkamerat Sergej Moisejenko da de satt i jakttårnet. Den mangeårige vennen av familien og pensjonerte russiske obersten gjorde opptak av deres samtaler.