Åtte ungdommer ranet av barn og unge i Stavanger siste halvår

Politiet sier at flesteparten av ranene er blitt utført av ungdommer mellom 12 og 15 år, men kjenner også til ran der 10-åringer har deltatt, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette kan vi absolutt ikke akseptere. I dag er det ungdommer som er redde for å ta på seg dyre klær fordi de frykter å bli ranet. Flere ungdommer sier til oss at de er engstelige for å oppholde seg i sentrum, sier politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth, som er leder for forebyggende avsnitt i Stavanger.

Politiet har sendt brev til ungdomsskoler i Stavanger der de opplyser om de siste måneders ranshendelser. Ranene har stort sett foregått i området mellom byterminalen og Sølvberget i Stavanger sentrum.