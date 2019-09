Flere biler involvert i trafikkulykke etter at en lastebil veltet over midtdeleren på E6 i Oslo

Ifølge Oslo politidistrikt er sørgående løp på E6 stengt, og trafikken går sakte forbi i høyre kjørefelt i nordgående retning.

Nødetatene er på stedet, og det jobbes med å få frigjort personen som er fastklemt.

– En person ble fastklemt, men er nå frigjort og sendt til Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

En lastebil som kjørte i sydgående løp, hadde en sammenstøt med et annet kjøretøy som førte til at lastebilen havnet over midtdeleren og over til nordgående løp hvor det var saktegående kø. Flere personbiler er involvert, og flere personer er kjørt til Ullevål sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2019

Øyvind Nordli

Ifølge politiet var tre personbiler involvert og tre personer er sendt til sykehus.

– Lastebilen kjørte sørover, inn mot Oslo, samtidig var det stillestående kø i nordgående retning. Så hadde den et sammenstøt med et annet kjøretøy, som førte til at lastebilen havnet over midtdeleren og over i nordgående retning, sier operasjonslederen, som påpeker at flere biler var involvert.

Olav Olsen

– Fullstendig kaos

En Aftenposten-medarbeider, som kom til stedet like etter ulykken, forteller at det var «fullstendig kaos» langs veien.

– Det var en vanvittig utrykning. Det var fullstendig kaos langs veien. Ulykken skjedde midt i fredagsrushet, sier Aftenposten-journalist Øyvind Nordli.