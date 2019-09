(Bergens Tidende) – Vi hadde en skisse som lå på bordet. Der var jeg ordfører, mens Sp skulle ha en varaordfører i 50 prosent stilling, forteller Helge Robert Midtbø (Ap).

Han trodde tidligere denne uken at han skulle bli den nye storkommunen Sunnfjords første ordfører. Onsdag kveld måtte han imidlertid slukøret konstatere at sånn gikk det ikke. Da hadde Høyre og Senterpartiet blitt enige om å fordele de to viktigste politiske posisjonene mellom seg.