16 år gammel MC-fører omkom i trafikkulykke ved Vormsund

En motorsyklist på 16 år omkom i en frontkollisjon med en bil på fylkesvei 117 ved Vormsund i Nes i Akershus tirsdag morgen.

Ved 8.30-tiden opplyste politiet at motorsyklisten var bevisstløs, og at det ble jobbet med gjenoppliving på stedet. Rundt tre kvarter senere meldte politiet at MC-føreren omkom i ulykken.

– Det var en ung mann som omkom i kollisjonen, opplyser innsatsleder Ketil Lund i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminalteknikere fra politiet gjør undersøkelser på ulykkesstedet tirsdag formiddag.

Fylkesvei 117 ble stengt etter ulykken, og det ble skiltet omkjøring via fylkesvei 447 Fuglefjellveien.

Politiet meldte først at ulykken skjedde på E16, men opplyste senere at frontkollisjonen skjedde på fylkesvei 117 ved Vormsund. De ble varslet om ulykken klokken 8.15 tirsdag morgen.