Klart for byrådsforhandlinger i Oslo fredag

De rødgrønne møtes i Mangelsgården i Oslo sentrum fredag klokken 12. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere sagt at fristen for å komme til enighet er 23. oktober. Da skal et nytt bystyre konstitueres.

Samlet sett har de tre partiene omtrent den samme oppslutningen som etter forrige kommunevalg, men dem imellom er balansen – og maktsituasjonen – en helt annen enn for fire år siden.

Mens Arbeiderpartiet gikk tilbake nesten 12 prosentpoeng til 20,1 prosent oppslutning ved dette valget, har MDG vokst kraftig fra 8,2 prosent i 2015 til 15,3 i år.

Også SV gikk betydelig frem fra 5,4 prosent til 9,1 prosent.

Med totalt 45,7 prosent oppslutning er de tre partiene ikke bare avhengig av å bli enige med hverandre, de er må også komme frem til et minste felles multiplum som Rødt støtter, for å kunne danne byråd.

Det vil særlig MDG kunne slite litt med, iallfall om man skal tolke alle Rødts kritiske utspill mot MDG den siste tiden.

Både Venstre og Høyre har den siste uken forsøkt å lokke MDG over til et borgerlig samarbeid. Det har også vært spekulert på om de rødgrønne på sin side vil kunne klare å lokke Venstre over på motsatt side i politikken. Da vil i så fall vil ikke byrådet lenger være avhengig av Rødt for å få flertall.

Sistnevnte alternativ har fått LO og fagbevegelsen til å steile, på grunn av Venstres arbeidslivspolitikk.