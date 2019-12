– Kripos har mottatt et våpen for analyse fra Gjenopptakelseskommisjonen. Våpengruppa på Kripos har startet analyse av våpenet, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Axel Wilhelm Due i Kripos til NTB.

Det er privatetterforsker Tore Sandberg, som jobber på oppdrag for drapsdømte Per og Veronica Orderud, som har levert våpenet inn til Gjenopptakelseskommisjonen. Revolveren er av samme type som den som kan ha blitt brukt under trippeldrapene, og Kripos undersøker nå om det kan være drapsvåpenet.

På Orderud gård ble det funnet tre prosjektiler i kaliber 38. Sandberg har begjært at disse prosjektilene skal sammenlignes med prosjektiler fra revolveren.

– Når analysearbeidet er avsluttet, vil Kripos levere en rapport til Gjenopptakelseskommisjonen, opplyser Due.

Han forteller at Kripos mottok våpenet fra kommisjonen 20. desember.

Sandberg har fortalt at han har fått overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området.