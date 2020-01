Forsvinningssaken har så langt kostet politiet 15 millioner kroner ekstra

Hagen-saken har medført over 15 millioner kroner i merutgifter i løpet av de drøyt 14 månedene som er gått siden kvinnen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog på Romerike. I fjor isolert var merkostnadene oppe i snaut 11 millioner kroner, melder TV 2.

– Her er «merutgifter» viktig å understreke. Lønnsutgifter til fast ansatte som har jobbet med denne saken, er for eksempel ikke med i det regnestykket, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til kanalen.

I dag jobber rundt 35 politifolk utelukkende med forsvinningssaken, men i de mest hektiske periodene har det vært betydelig mer enn 100 politifolk som har jobbet med saken, ifølge Brøske.

Fra bortføring til drap

Anne-Elisabeth Hagen (69) – kona til eiendomsinvestor Tom Hagen – ble 31. oktober 2018 etter alt å dømme tatt mot sin vilje ut av sitt hjem av ukjente gjerningsmenn. Tilbake i bolighuset i enden av Sloraveien på Lørenskog lå noen få tekniske spor og et brev stilet til ektemannen med instruksjoner om hva han måtte gjøre og ikke gjøre hvis han ville se kona igjen.

I brevet lå det et krav om betaling av rundt 9 millioner euro i løsepenger, snaut 90 millioner kroner etter dagens kurs, og en beskjed om at han ikke under noen omstendighet måtte involvere politiet. Da ville Anne-Elisabeth hagen blir drept.

Først etter ti ukers hemmelig etterforskning gikk politiet ut offentlig med saken. Den står i dag i det store og hele i samme stilling, med en vesentlig endring. Politiet tror nå at Hagen var offer for et overlagt drap og at den angivelige bortføringen var iscenesatt for å tåkelegge hva som egentlig hadde skjedd.

Skal lete i nærområdet

Ved inngangen til 2020 har politiet ingen mistenkte, og har kun sikret relativt få tekniske spor fra bolighuset i på Lørenskog – blant annet trussel-/bortføringsbrevet og papiret det var skrevet på, strips, skoavtrykk og slepespor på badet.

I oktober uttalte Brøske at politiet håpet å oppklare saken innen utgangen av 2019. Nå ønsker han ikke lenger å kommentere noe tidsperspektiv for etterforskningen overfor TV 2, men poengterer at det gjøres «helt konkrete vurderinger om hvor lenge etterforskningen kan pågå og med hvilket omfang».

– Fortsatt har vi ikke fått ferdigstilt etterforskningsskritt av spor som vi mener er relevante for en mulig oppklaring. Så lenge det er sånne oppgaver, vil denne etterforskningen kunne fortsette, sier han.

Siden politiet tror Hagen er drept, vil det være sentralt i tida som kommer å finne liket.

– Søkene vil være konsentrert om landområder i nærheten av åstedet, sier etterforskningslederen.