Lys til minne om Ari Behns bortgang brenner fremdeles kvelden før Kong Harald holder sin nyttårstale.

Slottsplassen har i dagene etter at dødsfallet ble kjent, vært et naturlig samlingssted for mange.

Ari Behn endret kongehuset, mener flere. Han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen i 2002.

Knut Olav Åmås mener Ari Behn var et romantisk eventyr av et menneske. Første juledags natt skrev han disse ordene.

Det er blitt gradvis mer åpenhet om selvmord. Det var prisverdig av de etterlatte rundt Ari Behn å være så åpne om at han hadde tatt sitt eget liv, mener assisterende generalsekretær.

Det er fortsatt vinternetter i sikte, og jeg kan ikke si at jeg gleder meg. Men kanskje er vi litt bedre kledd enn før? Spør Kathrine Aspaas.

Ari Behns liv var preget av at han giftet seg inn i kongefamilien. Men han var også et aktivt kulturmenneske, ikke bare som forfatter.

Statsminister Erna Solberg holder sin tale 1. januar. Den er endret etter Ari Behns død.

Ari Behn blir bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar klokken 13. Bisettelsen vil være åpen for alle.

(30. september 1972–25. desember 2019)