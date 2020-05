Innenfor de uknuselige vinduene i ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen sitter noen av Norges farligste barn: gutter og jenter som har begått drap, voldtekt, ran og andre alvorlige lovbrudd.

Her sonet den 16 år gamle gutten som ble dømt til 11 års fengsel for dobbeltdrapet i Kristiansand i 2016. Det samme gjorde den 15 år gamle jenta som ble dømt til fengsel i 12 år for knivdrapet på Sørlandssenteret i 2017.