En daddel og et glass melk markerer avslutningen på 17 timers ventetid.

Fasten er åpnet.

To tepper, vendt mot Mekka, bønn. Så er det klart for det første av døgnets to måltider. På bordet ligger Algerie-inspirert borek og suppe, kylling og grateng.

Noen av ritualene er som vanlig. At familien er samlet, er tross alt det viktigste. Men mye er annerledes.

Vanligvis ville familien gått videre herfra til moskeen. Kanskje ville de invitert venner på besøk. Koronaviruset setter en naturlig stopper for alt sånt både for denne familien og over 100.000 norske muslimer.

Det er året for justerte tradisjoner.

Mer tid til familien

– Tradisjonen er at når vi har spist hjemme, drar vi til moskeen og ber nattbønn. Det pleier vi å gjøre hver dag under ramadan. Ofte inviterer vi andre til mat, da kan det være stappfullt her. Noen møtes på kafeer, forteller Djamel Selhi.

Det er litt rart å tenke på hvordan det vanligvis er. «Man mister det sosiale», sier familiefaren.

Men i hjemmet på Vålerenga har han det som betyr mest. De sitter rundt bordet med ham: sønnen Elias (21), datteren Aicha (24) og kona Signy. Kona er ikke muslim og faster egentlig ikke. Kanskje vil hun gjøre det én av månedens dager, slik hun ofte gjør.

– Under ramadan samles familien til måltid hver dag. Det er veldig hyggelig, sier Aicha Selhi.

Djamel Selhi trenger ikke tenke seg om lenge for å komme på lyspunkter i en koronapreget tid.

– I en normal hverdag er man mye borte. Nå er de fleste stort sett hjemme. Det blir mer tid til familien. Kanskje setter man mer pris på sine egne. Det er fint, sier han.

Det er også tid for å tenke på hvor bra Norge foreløpig har klart seg sammenlignet med mange andre land, mener han.

Og til slutt vil jo hverdagen vende tilbake. Bare ikke med det første.

Fakta: Ramadan og id Fastemåneden ramadan er den niende og helligste måneden i den muslimske kalenderen. I fasten skal muslimer ikke spise eller drikke fra daggry (cirka én time før soloppgang) til solnedgang. Syke, gravide, eldre og barn er fritatt fra fasten. Voksne som ikke er fritatt, men som av andre grunner ikke faster i ramadan, skal ta igjen de tapte dagene i løpet av året. Profesjonelle idrettsutøvere kan også utsette fasten. En muslimsk måned er på 29 eller 30 dager. Det er regler rundt observasjon av nymånen som avgjør om måneden skal være på 29 eller 30 dager. Et muslimsk år er cirka ti dager kortere enn året i den gregorianske kalenderen. Derfor faller ramadan på forskjellige datoer hvert år. I år starter ramadan 24. april. Avslutningen av ramadan markeres med høytiden id al-fitr. I år blir det id-feiring 24. mai.

Leder en moské

Som så mange andre merker Djamel Selhi hvordan hverdagen er snudd på hodet. Han er daglig leder i Rabita-moskeen i Oslo sentrum. Nå er den stengt.

Det gir mer tid til kjøkkenkunster.

– Når vi skal ha gjester, ber hun meg alltid om å lage maten. Men hun er god til å lage kaker, sier Djamel lattermildt.

Fra kona Signy kommer ingen høylytte protester, men en liten returball slås tilbake: Hverdagsmaten er det ofte hun som står for.

Elias Selhi studerer egentlig i Stockholm. I fjor studerte han i Paris. Da merket han hvordan ramadan brakte folk sammen.

– Jeg var ganske alene der. Men under ramadan ble det naturlig å finne den nærmeste moskeen. Og før denne situasjonen oppsto, så jeg frem til å være med muslimske medstudenter i denne perioden, forteller han.

I minuttene før åpningen av fasten står hele familien på kjøkkenet på Vålerenga. Sammen gjør de siste finpuss.

Skulle til å ta seg en kaffekopp

Noe som ikke er særegent for i år, er at det gjerne tar litt tid å venne seg til at ramadan er i gang.

Da Djamel Selhi var på jobb tidligere på dagen, begynte han å gjøre klar en kopp kaffe på autopilot. Han rakk å snu før skaden var skjedd.

Det tar noen få dager, så er kroppen vant til ramadan-rytmen.

For Elias og Aicha, som har drevet mye med aktiv idrett gjennom oppveksten, har det aldri føltes veldig vanskelig å gjennomføre fasten.

Den siste uken har eksperter stilt spørsmål ved om fastereglene bør justeres under koronakrisen. Tørre slimhinner kan øke faren for å bli syk av korona, påpekte professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

Djamel Selhi har fått med seg uttalelsene. Men etter generasjon på generasjon med fasting har det aldri vært et problem, mener han.

– Det er ikke noe vi tenker på i det hele tatt. Men det finnes unntak i reglene. Hvis det er fare for helsen, kan man drikke.

Fakta: Ramadan-råd fra Islamsk Råd Norge De som er friske, utfører fasten som normalt. Personer med sykdom frarådes å faste. Unngå sosialisering og vis hensyn til helsemyndighetenes smittevernregler. De som eventuelt blir syke underveis i fasten, bør kontakte sin fastlege umiddelbart og om nødvendig bryte fasten. Islam tillater unntak for å bryte fasten dersom man skulle bli forhindret på grunn av sykdom. Det er mulig å ta igjen fasten for de dagene man ikke faster. Dette kan gjøres etter ramadan. Ved iftaar (bryting av fasten ved solnedgang): Unngå store forsamlinger og hold dere mest hjemme. Gjør innkjøp av mat til iftaar i tider utenom «rushtiden». Ved praktisering av bønn hold to meters avstand. Taraweeh (kveldsbønnen) bes hjemme, da moskeene fremdeles er stengt på grunn av smittefaren. Rådene er utarbeidet i samarbeid med helsemyndigheter. Mer info. på nettsidene til Islamsk Råd Norge (IRN).

Fakta: Rådene fra Muslimsk Dialognettverk Smittevernregler gjelder også under ramadan. Følg myndighetenes råd og respekter moskeenes avgjørelser. Hold kontakten med din moské gjennom online-programmer de organiserer. Ramadan er en tid for selvrefleksjon og spirituell utvikling – et intensivkurs i å bli et bedre menneske. Koronakrisen gir en ekstra muligheten til samvær med familien og til å ta vare på hverandre. Ha som et mål å ringe alle venner og familie gjennom denne måneden, spesielt de du ikke har snakket med på en stund. Ramadan er en måned for samhold. Hold god kontakt med dine naboer. Dine naboer har mange rettigheter. Flere råd på nettsidene til Muslimsk Dialognettverk (MDN).

En annerledes id-feiring

Om en måned er det id, fastemånedens trofaste, umiddelbare etterfølger.

Akkurat den dagen blir kanskje enda mer spesiell i år.

– Man får ikke feiret den beste dagen i året som normalt. Det blir veldig rart, sier Djamel Selhi.

Samtidig har han begynt å tenke på alternative løsninger. Det er ikke bare jobbmøter som kan gjøres digitalt. Kanskje blir det id-feiring på Zoom.