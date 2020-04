Utdanningdirektoratet har akkurat lagt ut på sine hjemmesider veilederen til skolene. Den kan du lese her.

I veilederen fremgår det blant annet:

15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn)

Hver gruppe skal ha en fast ansatt

Alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren

Håndhilsning og klemming bør unngås.

Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.

– Det går bra å være her, selv om vi er ganske få, sier Oscar Julius Tafjord Carlsen (9).

Sammen med tre av klassekameratene er han ute i skolegården i storefri og leker denne mandagen. De fire elevene har foreldre med samfunnskritiske yrker og har derfor vært på skolen, selv om den har vært stengt siden 12. mars.

– Jeg savner å være sammen med dem vi går i klasse med. Det blir fint når de også kommer hit i neste uke, sier Ludvig Lorentzen.

Olav Olsen

Til sammen er de 19 elever på Bolteløkka denne dagen. Noen flyr rundt på sparkesykkel, andre henger i klatrestativet. Med vår i luften og kribling i beina er det ikke like lett å huske på regelen om å holde avstand.

Elevene er spent på om de vil klare å overholde hygienereglene når skolen skal fylles av mange flere elever neste uke.

– Det er lett å glemme seg. Noen gang blir jeg lei av å måtte holde avstand, sier Johan Marius Hestmo.

Rektor: – Håper foreldrene sender barna på skolen

Mandag ettermiddag regjeringen frem en nasjonal veileder for gjenåpning av skolene for 1.–4. klasse.

Klassene ble må deles opp i mindre grupper, men hvor mange som kan være i hvert klasserom blir først klart på pressekonferansen.

Nettopp det lurte Ronny Sollien Engebråten, rektor ved Bolteløkka skole på.

– Har jeg nok lærere til å gjennomføre undervisningen hvis de lager veldig må grupper? Det er et av spørsmålene jeg går og lurer jeg på nå, sier Engebråten.

– Vi håper også foreldrene lytter til myndighetene, som sier at det er trygt å sende barna på skolen. For vi tror de har behov for å komme på skolen nå, det ser vi på dem som allerede er her, sier Engebråten.

Kun leke med de i samme gruppe

Fordi det er vanskelig å barn å huske å holde avstand til hverandre blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse.

Barna skal deles i små grupper, og de skal helst ikke leke med barn i andre gruppene.

For elevene som går i femte klasse og over oppfordres det til at de holder en meters avstand og unngår unødvendig nærkontakt.

Små grupper kalles i smittevernsituasjoner for kohort.

Og i veilederen foreslås det konkret at disse gruppene skal:

i minst mulig grad bytte klasserom

kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, fortrinnsvis utendørs

de samme gruppene bør være sammen på SFO

Barnehagene har faste barnegrupper og mer utetid

Da barnehagene åpnet for en uke siden, var det med redusert åpningstid og faste, mindre grupper av barn og ansatte.

Den nasjonale veilederen for barnehagene gjorde det også klart at barna skal være mer ute, de skal vaske seg på hendene oftere og ha med seg all mat hjemmefra.

Skolebarna må møtes på forskjellige steder i skolegården

Når barna kommer til skolen om morgenen skal de møte på spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner, for å begrense antall elever som samles på et sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig.

Monica Strømdahl

Kosebamsene må fremdeles være i karantene

Veilederen legger stor vekt på at hverken mat, bøker eller leker skal deles mellom elevene. Og matpakken må spises på pulten, eller på en annen fast plass. De skolene som har egne spiserom kan bruke dem, men flere grupper kan ikke være der samtidig, og bort og stoler må vaskes etterpå.

– Mange barn kommer nok til å bli lei seg, men klassebamsene må dessverre fremdeles være i karantene. Og det er ikke lov å ha med leker på skolen, sa kinnskapsminister Guri Melby på pressekonferansen.

Dusjing etter gym må skje hjemme

Koronasituasjonen påvirker også kroppsøvingstimene. Elevene blir bedt om å skifte til gymtøy i klasserommene hvor det er mer plass, og dusjing anbefales utsatt til elevene har kommet hjem.

Utegym anbefales, og det anbefales ikke å drives med lagidretter, pardans, kampsport og andre aktiviteter der man er tett på hverandre.

Og for dem som har glemt blokkfløyten; Veilederen advarer mot å dele blåseinstrumenter.