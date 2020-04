Mye blir annerledes for over 100.000 muslimer fra fredag

I 30 dager fra fredag skal muslimer hverken spise eller drikke fra daggry til solnedgang, noen som tilsvarer cirka 17 timer. Fasten er nemlig obligatorisk for alle muslimer, men det finnes noen unntak (se fakta).

Fakta: Ramadan og id Fastemåneden ramadan er den niende og helligste måneden i den muslimske kalenderen. Under fasten skal muslimer ikke spise eller drikke fra daggry (ca. en time før soloppgang) til solnedgang. Syke, gravide, eldre og barn er fritatt fra fasten. Voksne som ikke er fritatt, men som av andre grunner ikke faster i ramadan, skal ta igjen de tapte dagene i løpet av året. Profesjonelle idrettsutøvere kan også utsette fasten. En muslimsk måned er på 29 eller 30 dager. Det er regler rundt observasjon av nymånen som avgjør om måneden skal være på 29 eller 30 dager. Et muslimsk år er ca. ti dager kortere enn året i den gregorianske kalenderen. Derfor faller ramadan på forskjellige datoer hvert år. I år starter ramadan 14. april. Avslutningen av ramadan markeres med høytiden id al-fitr. I år blir det id-feiring 24. mai.

Til gjengjeld samles ofte flere familier for å spise noe ekstra godt på kvelden. Mange storfamilier har tradisjoner som de har fulgt i årevis, men på grunn av korona må disse vike i år.

– Hvert år er hele storfamilien på 30–35 personer samlet ved solnedgang første dagen i ramadan. Og så besøker vi andre familier i løpet av måneden, men i år må vi forholde oss til korona. Derfor kan vi ha besøk av maks fem personer, sier Ayse Tanatar.

Olav Olsen

Hun er på handletur på Grønland. Allerede ved 11-tiden onsdag har køen utenfor kjøttbutikken begynt å vokse.

På grunn av korona er det køordning også hos grønnsakshandleren på andre siden. De handlende holder god avstand og haster av gårde etter å ha handlet.

– Hos oss voksne blir det lettere å tilpasse oss de nye reglene i årets ramadan. Jeg tror at for barna blir det vanskeligere å forstå i starten. Mange har gledet seg til samlingene i ramadan, sier Tanatar.

I forbindelse med ramadan arrangerer de fleste moskeene i Norge en utvidet kveldsbønn som varer til midnatt. Tanatar har deltatt i denne bønnen, men forstår at i år må hun og andre troende be hjemme.

Fakta: Ramadan-råd fra Islamsk Råd Norge De som er friske, utfører fasten som normalt. Personer med sykdom frarådes å faste. Unngå sosialisering og vis hensyn til helsemyndighetenes smittevernregler. De som eventuelt blir syke underveis i fasten, bør kontakte sin fastlege umiddelbart, og om nødvendig bryte fasten. Islam tillater unntak for å bryte fasten dersom man skulle bli forhindret pga. sykdom. Det er mulig å ta igjen fasten for de dagene man ikke faster. Dette kan gjøres etter ramadan. Ved iftaar (bryting av fasten ved solnedgang): Unngå store forsamlinger og hold dere mest hjemme. Gjør innkjøp av mat til iftaar i tider utenom «rushtiden». Ved praktisering av bønn hold to meters avstand Taraweeh (kveldsbønnen) bes hjemme da moskeene fremdeles er stengt på grunn av smittefaren. Rådene er utarbeidet i samarbeid med helsemyndigheter. Mer info. på nettsidene til IRN.

– Jeg faster, men må innrømme at det ikke er lett ettersom dagene er veldig lange. Det er likevel lettere nå enn for noen år siden da ramadan var midt på sommeren, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Nå har muslimske organisasjoner kommet med konkrete råd for dem som skal faste. Byråden oppfordrer alle til å fortsette å følge disse og kommunens korona-råd (byvettregler) også i ramadan.

– Noe av gleden med ramadan er at man møtes og spiser sammen på kvelden. For min del blir det mindre besøk av søsken. Det blir også mindre besøk til foreldrene mine i år. Det blir mest kontakt med venner og familie på telefon og Skype, sier byråden som har røtter i Egypt.

Fakta: Her er rådene fra Muslimsk Dialognettverk Smittevernregler gjelder også under ramadan. Følg myndighetenes råd og respekter moskeenes avgjørelser. Hold kontakten med din moské gjennom online-programmer de organiserer. Ramadan er en tid for selvrefleksjon og spirituell utvikling – et intensivkurs i å bli et bedre menneske. Koronakrisen gir en ekstra muligheten til samvær med familien og til å ta vare på hverandre. Ha som et mål å ringe alle venner og familie gjennom denne måneden, spesielt de du ikke har snakket med på en stund. Ramadan er en måned for samhold. Hold god kontakt med dine naboer. Dine naboer har mange rettigheter Flere råd på nettsidene til MDN.

Han råder de fastende til å bruke mer tid til selvrefleksjon i år.

– Faste handler om å kjenne hvordan det er å gå sulten, og hvordan det er å ikke ha tilgang til rent vann. Som byråd for sosiale tjenester og arbeid er dette nyttig refleksjon. På grunn av korona vil flere få det tøffere fremover, det bekymrer meg. Vi bør tenke på dem som er rundt oss. Hvis vi kan hjelpe dem, så bør vi trå til, sier Gamal.

Byråden oppfordrer moskeer og andre muslimer som tidligere har pleid å servere mat ved solnedgang, til å gi mat til Fattighuset og andre organisasjoner som hjelper folk under koronakrisen.

– Intensivkurs på 30 dager

Arshad Jamil, prosjektansvarlig i Muslimsk Dialognettverk (MDN) som har flere av de største moskeene som medlemmer, håper at årets ramadan skal få flere til å bli et enda bedre menneske.

– Mange har hjemmekontor for tiden. Jeg tror at flere får tid til å være sammen med sin egen familie under årets ramadan. Ramadan er et intensivkurs på 30 dager til å bli et bedre menneske. Vi oppfordrer alle til å bruke den tiden til akkurat det. Og så kan man tenke på dem som ikke har det så bra, sier Jamil.

Også Jamil og Abdirahman Diriye, leder i Islamsk Råd Norge, oppfordrer muslimene til å bruke mer tid på selvrefleksjon.

Mange muslimer, som er vant til å bryte fasten i en moské og spise der, må i år gjøre det hjemme. I enkelte moskeer har over 200 personer vært til stede ved solnedgang for å spise og be. Ved større markeringer kan over 500 være samlet til kveldsmat.

– Moskeene har vært viktige samlingspunkter for mange under ramadan, særlig de som bor alene. For denne gruppen blir det ekstra utfordrende i ramadan. Ramadan handler ikke bare om å være sulten og tørst, det handler også om fellesskap, samhold og ikke minst selvrefleksjon, sier Diriye.

Olav Olsen

IRN har 34 medlemsorganisasjoner med tilsammen 70.000 medlemmer. Nå oppfordrer både MDN og IRN at alle tar smittevernreglene på alvor også i ramadan.

– Det er ingen tvil om at mange muslimer ønsker å forbedre sin relasjon til sine medmennesker og sin Gud ekstra i ramadan. Det er ingenting i veien for at de kan be hjemme med familien, understreker Jamil.