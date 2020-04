Over 2000 droppet oppfordringen om å være hjemme og dro på harryhandel i Sverige. Nå kan de ha krav på sykepenger i karantenen.

Over 2300 dro på svenskehandel og ble stoppet av politiet i påskeuken. Gitt at disse ikke kan jobbe hjemmefra, hvem betaler for karantenen de pådrar seg?