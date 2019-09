Terrorsiktede Philip Manshaus fengsles for fire nye uker

– Slik han ser det var dette noe han måtte gjøre, som var nødvendig, og som han følte et ansvar for å gjøre, sier forsvarer Unni Fries rett etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.

Hun sier at Manshaus i forklaringen har uttrykt at han ser på moské-angrepet som en form for nødrettslig handling. Han erkjenner ikke straffskyld, forteller hun.

– Han kommer ikke til å forklare seg mer under dette rettsmøtet. Han har sagt at han ønsker å forklare seg mer, men at han vil gjøre det når mediene er til stede, sa Fries.

Hun ba retten om at 22-åringen skulle løslates. Da kjennelsen fra Oslo tingrett kom like etter klokken 16, ble det klart at tingretten vil varetektsfengsle ham i fire nye uker. I hele denne perioden undergis 22-åringen brev- og besøksforbud, mens han må sitte i fullstendig isolasjon de to første ukene.

Aktor ba om full isolasjon

Dette innebærer at han ikke får ta imot besøk, eller møte andre innsatte. Han får heller ikke tilgang til mediene.

– Det mener vi ikke er nødvendig. Det er ingen konkret grunn til å tro at han får kontakt med omverdenen, sa Manshaus forsvarer.

Fries fikk delvis medhold av Oslo tingrett, siden de ønsker å begrense isolasjonen til to uker.

«Etter rettens mening er isolasjon et så inngripende tvangsmiddel at retten forholder seg til hovedregelen med en lengde på to uker, slik at mulige isolasjonseffekter blir avdekket så tidlig som mulig. Fullstendig isolasjon settes derved til to uker.», heter det i kjennelsen.

Gjorde hilsen

Pressekorpset var stort da 22 år gamle Philip Manshaus ble ført inn i sal nummer 127 i Oslo tingrett litt før klokken 10.45 mandag. Det er nemlig fire uker siden Manshaus ble varetektsfengslet første gang etter moske-angrepet i Bærum.

Manshaus gjorde en hilsen med høyre arm strakt ut foran seg før han satte seg ned. Han svarte ikke da en av de fremmøtte reporterne spurte om hvorfor han gjorde denne hilsenen.

Heiko Junge, NTB scanpix

– Han har ønske om å kommentere helt kort om skyldspørsmålet, men har jo allerede forklart seg i avhør, sa forsvarer Fries i en rettspause.

Sist Manshaus møtte i retten, hadde han flere godt synlige kloremerker og blåveis i ansiktet. De stammet trolig fra det langvarige basketaket mellom ham og 65 år gamle Muhammad Rafiq som skal ha avverget angrepet.

Mandag var de synlige merkene så å si borte.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Heiko Junge, NTB scanpix

I tillegg til terror er 22-åringen siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon. De sakkyndige har fått frist til 7. november 2019 med å ferdigstille undersøkelsen.

Forsvarer: Nei til lukkede dører

Påtalemyndigheten hadde på forhånd varslet at de ville begjære lukkede dører under fengslingsmøtet. Det betyr at fengslingsmøtet vil skje uten pressen til stede.

Forsvarer ønsket derimot ikke lukkede dører.

– Rettsmøtet skal gå for åpne dører, det skal være tungtveiende grunner til å lukke dørene. Jeg mener det er svært lite sannsynlig at det som kommer frem nå kan påvirke etterforskningen, sa Unni Fries før møtet.

En representant fra pressen argumenterte for at rettsmøtet burde gå for åpne dører. Etter rundt en halvtimes behandling konkluderte retten med at rettsmøtet skulle gå bak lukkede dører.