Hønefoss: Far ville redde sønn fra drukning – druknet selv

Det var en familie på fire fra Syria – bosatt i Hønefoss – som var på utflukt ved elva, da tiåringen falt i vannet. Det er ikke bademuligheter på stedet ettersom elva er stri.

– Far hoppet etter. Ingen av de to var svømmedyktige, sier Bent Øye, seksjonsleder for etterforskning i Hønefoss politistasjonsdistrikt, til Ringerikes Blad.

To menn som var vitner til hendelsen kom løpende til stedet, og den ene hoppet uti vannet for å hjelpe tiåringen. Den andre hjalp deretter de to opp på land.

Først etter noen minutter ble redningsmannskapene oppmerksom på at det befant seg enda en person i vannet og 49 minutter etter at den første meldingen kom, ble guttens far, en mann i 30-årene, funnet under vann av brannvesenet, skriver avisen.

Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus, men livet hans sto ikke til å redde.

Familien har fått krisehjelp fra kommunen.