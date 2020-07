Etterforskningen av mistenkelig dødsfall i Steinkjer fortsetter

Etter at en drapssiktet mann ble løslatt søndag, fortsetter politiet etterforskningen med full styrke etter funnet av en død mann i Steinkjer.

Politi på stedet etter at en mann ble funnet død på en adresse i Steinkjer søndag. Lars Lilleby Macedo / NTB scanpix

Statsadvokaten, som er myndigheten som kan frafalle siktelsen mot mannen, er orientert om løslatelsen, opplyser påtaleansvarlig Silje Kristin Noem i Trøndelag politidistrikt til NTB mandag formiddag.

Mannen ble løslatt søndag kveld fordi påtalemyndigheten mente at vilkårene for fortsatt pågripelse og varetektsfengsling ikke var oppfylt.

Det er fremdeles uklart hva som har skjedd etter at mann ble funnet død på en privatadresse på Fergeland øst for Steinkjer sentrum natt til søndag.

– Etterforskningen pågår fortsatt. Dagen i dag bruker vi på å gjøre ytterligere avhør og gjennomgå digitale beslag. Politiets oppfatning av at en straffbar handling har skjedd, er svekket, sier Noem.

Hun understreker at politiet fortsatt jobber ut ifra flere mulig hypoteser, og at etterforskningen vil fortsette med stor styrke utover i uka. Ifølge Adresseavisen gjennomførte politiet en rekonstruksjon av et mulig hendelsesforløp sent søndag kveld.

Mandag har politiet mottatt en foreløpig obduksjonsrapport. Ifølge Noem har politiet en klar formening om hva som var dødsårsaken, men at de ikke ønsker å gå nærmere inn på det foreløpig.

Politiet har ikke ønsket å opplyse om avdødes alder, men har bekreftet at det er en «voksen», mannlig utenlandsk statsborger. Siktede og avdøde var i samme omgangskrets.

