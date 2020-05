– Mannen lå på utsiden av traktoren da vi ankom, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til VG.

Han sier de ikke kjenner den nøyaktige årsaken til velten, men at det er et bratt område, og at traktoren antakelig har bikket over.

– Det er ikke kritisk. Han var bevisst og var ikke fastklemt, opplyser Waage.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 19.34.