Utfarten før langhelgen – brukte to timer fra Oslo til Liertoppen

– Kona og ungene skulle til Tønsberg og brukte to timer fra Oslo til Liertoppen, forteller en journalist i Aftenposten.

Uten kø er kjøretiden på denne strekningen under en halv time.

Statens vegvesen bekreftet at det var lange køer både ut av og inn til Oslo før langhelgen.

– De fleste fikk ikke dratt på hytta i påsken, så det ser ut som mange tar igjen med å reise opp i dag i stedet, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen Øst, Hans Are Dahl.

Inneklemt fredag

Med en helligdag på torsdag og inneklemt fredag, har trafikken ut av hovedstaden vært svært høy onsdag ettermiddag, opplyser Dahl. Han sier det har vørt den travleste utfartsdagen så langt i år.

På E16 mellom Skui og Sollihøgda er halve veibanen stengt på grunn av veiarbeid. Det er satt inn manuell dirigering og dermed må tte de som kjørte mellom Sandvika og Hønefoss beregne minst er halvtime forsinkelse.

Det samme gjelder E18 mellom Oslo og Drammen. Køene startet ved 14-15-tiden onsdag ettermiddag.

Materialer ligger strødd i veibanen

Statens vegvesen har en mistanke om at mange skal opp på hytta for å pusse opp og sette inn nye møbler. Dahl har en klar oppfordring til alle som reiser oppover med planker og annet utstyr for å pusse opp.

– Dere må sikre lasten godt. Der har vært mye materialer knyttet til oppussing som personell fra Veivesenet har måtte fjerne fra både motorveier og fylkesveier over hele landet, sier han.

Han forteller at det har vært mye planker og annet byggemateriale, samt møbler, som har falt ut og av biler. Det kan potensiell være livsfarlig for andre trafikanter.

Lite hendelser

Selv om det har vært mange bilde på veiene i dag, har det vært relativt få hendelser.

– Det har vært litt motorstand og noen lette sammenstøt i samme retning. Ikke noe større greier, men har gitt noen forsinkelser her og der.