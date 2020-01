Forsvarssjefen bød på det rene missilregn av bekymringsmeldinger på vegne av Norge da han mandag kveld holdt foredrag i Oslo.

Bekymringene gjelder tilstanden i Forsvaret, stadig flere eksempler på at store stater bruker militærmakt og ser bort fra internasjonale overenskomster, og arenaer der norske soldater er eller kan havne i ildlinjen.

Hadde mange allierte soldater blitt drept under det iranske angrepet nylig på den allierte basen i Irak, kunne krig nå ha vært et faktum, sa admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Her har Aftenposten samlet noen av de viktigste budskapene fra mandagens tale:

Norske soldater i Irak – det kunne blitt krig:

Uten varselet som Iran sendte ut på forhånd om angrepet på basen Al-Assad (der 70 norske soldater holder til) er det ingen tvil om at mange allierte soldater ville blitt drept, eller at situasjonen fort kunne eskalert til krig. Nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet i Teheran kan tyde på at noen i Iran var forberedt på nettopp det, sier forsvarssjefen.

Inntil regjeringen i Irak ønsker noe annet vil norske soldater fortsette opplæring av irakiske soldater.

Norske soldater til Mali – skal bekjempe IS:

Som Aftenposten har omtalt ønsker Frankrike Norges bistand til å bekjempe islamister i Mali, der Norge hittil har hjulpet med transportfly. Ifølge Bruun-Hanssen har forespørselen sammenheng med det internasjonale samfunnets vilje om å bekjempe eller begrense IS’ utbredelse.

– Norske offiserer og soldater har over mange år vist at vi er gode på denne typen operasjoner, og oppnår mer suksess enn mange andre nasjoner. Nettopp derfor ønsker Frankrike å ha Norge med i denne operasjonen, sa forsvarssjefen.

Norge bak Russlands forsvarslinje- vanskelig med hjelp:

Klarere enn på noe tidspunkt hittil konstaterte Bruun-Hanssen at Russland i 2019 øvet på å stenge tilgangen til Østersjøen og Norskehavet, og holde dette som en utvidet, fremskutt forsvarslinje i en konflikt (kalt bastionforsvar).

Lykkes de vil det bli «meget krevende» å få allierte forsterkninger inn til landet vårt, sa forsvarssjefen.

De sterkeste tar seg til rette – Norge kan bli marginalisert

Bruun-Hanssen trakk frem nordområdene og Arktis som to av flere arenaer der de sterkeste nå tar seg til rette. Mens Russland vil selv til lage seg egne rettigheter, i samarbeid med Kina, ønsker ikke USA og Storbritannia slike regulering. At Kina ønsker debatt om grunnlaget for Svalbard-traktaten er bekymringsfullt for Norge, mener forsvarssjefen.

Tyrkia går frem på samme måte utenfor kysten av Kypros.

– Dette er dårlig nytt for småstater som Norge, som har store økonomiske verdier i sine havområder. FN og EU har protestert, men ingen har så langt grepet inn, konstaterte Bruun-Hanssen.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Norsk militær evne avgjørende – det står dårlig til

– I en verden hvor den sterkeste i økende grad tar seg til rette, vil vår militære evne og vårt militære nærvær spille en viktig rolle, både for avskrekking og for å beholde politisk handlefrihet. Uten et relevant forsvar i en realpolitisk virkelighet kan vi fort bli småstaten ingen tar hensyn til, sier forsvarssjefen.

Så konstaterte han at Forsvaret i dag ikke er bemannet for å gjøre det de nå er tvunget til å gjøre i det daglige, med seilinger og flyvninger og oppdrag på bakken utenlands. Ambisjonen overgår ressursene, det drives et råkjør på soldater og offiserer som ifølge Bruun-Hanssen ikke kan fortsette.

Ressursene handler også om materiell. Forsvarssjefen påpekte spesifikt at et effektivt luftvern også mot presise langdistansemissiler neppe er på plass i Norge før i 2030.

– Nato kan overta Midtøsten-operasjon

Etter at USAs president Donald Trump oppfordret Nato til å ta en større rolle i Midtøsten har det politiske Norge inntatt en avventende holdning. Forsvarssjefen kunne oppfattes som mer positiv.

– Regjeringen i Bagdad leter utvilsomt etter en løsning som gir størst mulighet for at de beholder egen handlefrihet. En større rolle for Nato kan være et alternativ. Det er ingen tvil om at Nato kan overta hele «Operasjon Inherent Resolve», og vil kunne garantere et tydeligere skille til USAs «Maksimum Pressure Campaign» mot Iran, sa forsvarssjefen.