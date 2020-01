Det nasjonale statsadvokatembetet har har tatt ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen.

I tiltalen er det syv tiltalepunkter. Påstandene omfatter blant annet at hun har skrevet «rasisit» med rød tusj og sprayflaske på flere ytterveggene på boligen hun dlte med daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

Hun skal ha tegnet hakekors på familiens bil, noe Wara hadde oppdaget da han skulle på jobb torsdag 6.desember 2018.

Hun ska ifølge tiltalen ha sendt et brev til familien der det fremsettes følgende krav: «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til» med bokstaver klippet ut av aviser.

Brevet ble satt i sammnheng med at hun hadde anmeldt flere personer som var involvert i teaterforestillingen «Ways of Seeing» for hensynsløs adferd.

Hun påstås også å stå bak at det ble anstiftet en brann med rødsprit og papiravfall i familiens søppeldunk. Tor Mikkel Wara ble informert om brannen samme dag, mens han deltok i et politisk møte på Gardermoen.

Bertheussens forsvarer, har følgende kommentar til NRK:

– Det er ikke noe nytt i saken. Det er en sammensetning av indisier. Hun bestrider at det er hun som har gjort det, og vi mener tiltalen er for dårlig fundert. Men hun ser frem til at saken skal opp i retten og at bevisene blir lagt frem, slik at allmenheten kan vurdere dette, sier John Christian Elden til NRK.

Bertheussen er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115. Hun er også tiltalt for falsk anklage.

Bertheussen er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), som gikk av i mars i fjor.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere avgjørelsen overfor NTB og viser til at eventuelle kommentarer må komme fra Det nasjonale statsadvokatembetet.

Embetet opplyser til NTB at påtaleansvarlig på saken vil uttale seg om den senere torsdag, trolig på ettermiddagen. Det er statsadvokat Marit Formoe som tidligere har uttalt seg om embetets befatning med saken.

Samboeren siktet

Bertheussen ble 14. mars i fjor siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo. Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker som hadde funnet sted ved parets bolig, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Wara trakk seg samme dag seg som justisminister.

Sakene inkluderer branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus i januar, funn av en mistenkelig gjenstand bundet fast i bilen utenfor huset i februar og funn av et truende brev i mars i fjor.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener dessuten at etterforskningen har avdekket at Bertheussen også sendte et trusselbrev til daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ifølge VG s opplysninger.

Nekter skyld

I tillegg ble det i desember 2018 tegnet hakekors og skrevet ordet «rasisit» på huset og bilen til Wara.

Bertheussen erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Hennes forsvarer, advokat John Christian Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier og at han regner med at den blir henlagt. Da saken ble sendt tilbake til PST før nyttår for ytterligere etterforskning, framholdt Elden at den var beheftet med «en rekke løse tråder» og hilste nye etterforskningsskritt velkommen.

Elden har så langt torsdag ikke besvart NTBs henvendelser.