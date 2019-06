Undersøkelsen omfatter 81 kommuner i årene 2015–2017 og er utført av interesseorganisasjonen Norsk Vann.

Askøy scorer dårlig på to kriterier: Kommunen mangler alternative forsyningskilder, og ledningsnettets funksjon er ikke god nok, melder TV 2.

Askøy fikk imidlertid grønt lys på det viktigste området i denne målingen, nemlig at drikkevannet var hygienisk betryggende.

Avdelingsleder Kjetil Furuberg i Norsk Vann sier undersøkelsen viser at Askøy har et klart forbedringspotensial.

– Vi må bare ta dette til orientering. Vann og avløpsprosjektene er litt forsinket på grunn av veiprosjekter som igjen er forsinket, så har det slått ut og er én årsak til at planlagt fornyelse ledningsnettet ikke er gjennomført, sier varaordfører Bård Espelid.

Den siste tiden har omtrent 2.000 innbyggere i Askøy i Hordaland blitt syke etter at det er funnet store konsentrasjoner av tarmbakterier i et høydebasseng på Øvre Kleppe i kommunen. Torsdag ble det kjent at en 72 år gammel kvinne var død. Hun var innlagt og hadde fått påvist Campylobacter-bakterien. Også en ettåring er død. Dødsårsaken er ikke klarlagt, men det er påvist at barnet var smittet av den samme bakterien.