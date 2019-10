En studie som nylig ble publisert i Proceedings of the National Academy of Science i USA viser denne effekten av graviditet. Studien tar utgangspunkt i hjernestrukturen til mer en 12.000 kvinner.

Funnene tyder på at de biologiske prosessene som skjer i graviditeten, slik som for eksempel svingninger i hormoner og immunsystem, på sikt kan påvirke aldringsprosessene hos mødre positivt.