Leksehjelptilbudet til Det Islamske Kultursenter fikk 95.000 kroner. Nå vurderer Oslo kommune å kreve pengene tilbake.

Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening, som er tilknyttet Det Islamske Kultursenter i Oslo, har i år fått 95.000 kroner til leksehjelp fra Utdanningsetaten i Oslo.

Siden 2009 har de i alt fått 980.000 kroner til dette formålet. I høst gjennomførte etaten for første gang to uanmeldte stikkprøver i foreningens lokaler, 3. september og 10. oktober. Utdanningsetaten observerte ingen tegn til leksehjelp.

I september var foreningens forklaring at det ikke var leksehjelp før senere på kvelden. Fem uker senere dro Utdanningsetaten tilbake på det tidspunktet de hadde fått beskjed om at det var leksehjelp. Men heller ikke ved dette besøket ble det observert leksehjelp hos Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening.

Aftenposten avdekket lørdag at barn overnatter i ukedagene i lokalene til det konservative trossamfunnet Det Islamske Kultursenter i Drammen, Oslo og Nedre Eiker.

Fakta: Dette er saken Den sunnimuslimske, tyrkiske Süleymancı-bevegelsen har opprettet mange hundre koranskoler og menigheter i Tyrkia. Bevegelsen ble grunnlagt av Süleyman Hilmi Tunahan, en sjeik av Naqshbandi Sufi-brorskapet. Sufisme er islamsk mystikk.

I Tyskland, Nederland, Østerrike og Sveits er bevegelsens praksis med internater, der barn og unge bor etter skoletid, omstridt.

I Norge kalles trossamfunnet med 3775 registrerte medlemmer i Drammen, Oslo, Nedre Eiker, Stavanger, Skien og Moss, for Det Islamske Kultursenter.

Bevegelsen har kjøpt eiendommer i Norge for 101 millioner kroner.

Det overnatter barn i menighetslokalene i Drammen, Oslo og og Mjøndalen.

Forskere karakteriserer bevegelsen som konservativ. Norsk-tyrkere Aftenposten har intervjuet, betegner Drammen-miljøet som lukket.

Vurderer politianmeldelse

Utdanningsetaten varslet i et brev datert 31. oktober 2019 at den vurderer å kreve tilbake de 95.000 kronene foreningen har fått til å drive leksehjelp.

«Utdanningsetaten mener at dette utgjør et alvorlig brudd på forpliktelsene og vurderer derfor å kreve de tildelte midlene, utgjørende 95.000 kroner, tilbakebetalt», skriver de og vurderer å politianmelde forholdet.

– Vi skal gi et grundig svar

Utdanningsetaten opplyser til Aftenposten at alle som mottar tilskudd til leksehjelp på et eller annet tidspunkt vil få stikkprøvebesøk. De gjennomfører årlig rundt seks uanmeldte besøk hos tilfeldig utvalgte organisasjoner som har mottatt slik støtte.

Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening har rett til å komme med en uttalelse før et endelig vedtak om tilbakebetaling fattes.

Ismail Aricigil, talsperson for den Tyrkiske Hjelpe og Støtteforening og styreleder i Det Islamske Kultursenter, sier til Aftenposten at de er i ferd med å skrive et svar til Utdanningsetaten.

– Vi er i gang med å skrive en omfattende klagesak og skal gi et grundig svar til etaten det gjelder, opplyser Aricigil.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.