Fortsatt snøskredfare i nord - skogbrannfare i sør

Godt værvarsel og fortsatt fine snøforhold vil nok lokke mange til fjells i påsken.

– Nå er det bare å velge tur etter evne, ta på solkrem og pakke sekken riktig, oppfordrer landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Hun understreker at god planlegging og fokus på sikkerheten er viktig.

Denne vintersesongen har elleve personer mistet livet i snøskred i Norge. Det er flere enn de tre siste vintrene til sammen, og kun én gang tidligere siden årtusenskiftet har antallet vært så høyt.

Ni av de elleve dødsfallene har skjedd nettopp i Nord-Norge, der skredfaren fortsatt er betydelig.

Naturlige skred

Fredag og lørdag er snøskredfaren betydelig i Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Her er det fare for at skred kan utløses naturlig, ifølge snøskredvarslingstjenesten varsom.no.

Faren er moderat i Jotunheimen, Svartisen, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Indre Troms, Sør-Troms Vestfinnmark og Nordenskiöld Land på Svalbard.

– I vinter er det dessverre altfor mange som har omkommet i snøskred. I Nord-Norge er det fortsatt betydelig skredfare flere steder, og skredmannskapene våre er klare til å rykke ut umiddelbart hvis alarmen går. Vi håper derimot at vi får en påske uten flere alvorlige hendelser knyttet til skred, sier Live Kummen, leder i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Skogbrannfare

Røde Kors skal ha 1.200 frivillige i beredskap på 150 vaktstasjoner i påsken, i tillegg til mange tusen frivillige som er i vanlig beredskap.

Norsk Folkehjelp har 2.000 frivillige mannskaper i beredskap døgnet rundt hele året.

– Det er på mange måter en spesiell påske vi nå går i møte. I Sør-Norge er det lite snø, vårstemning og skogbrannfare flere steder. Fjorårets sommer utfordret beredskapen i sør med store og langvarige skogbranner. Vi håper folk tar hensyn til lokale forhold og lytter til råd fra lokalt brannvesen, sier Live Kummen.

I Sør-Norge er det fortsatt en del snø i høyden, og det forventes derfor stor utfart til steder der folk får tatt sesongens siste skiturer.

– Det er meldt strålende vær mange steder, og appelsin og kakao i hytteveggen er en kjær tradisjon for mange. Vi forventer derfor stor utfart til steder med snø og påskestemning, sier Live Kummen.