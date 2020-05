Store Norske Spitsbergen Kulkompani oppdaget at et parti vernemasker trolig var falske. Maskene ble i mars i år gitt til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) med beskjed om at det kunne være uekte vare. UNN ville ha dem likevel. Tanken var at de kunne brukes som vanlige munnbind hvis det ble knapt med verneutstyr.

Ved en feil skal flere hundre masker likevel ha blitt tatt i bruk som vernemasker. En ansatt ble trolig koronasmittet som følge av dette.

Så ikke at maskene var falske

Gruvesjef Per Nilssen er ansvarlig for innkjøp ved Store Norske. Han forteller at maskene ble kjøpt fra en norsk leverandør som de sjekket ut og hadde tiltro til, og at de ikke kunne se at maskene ikke var ekte.

– Både maskene og innpakningen så akkurat ut som originalproduktet. Men operatørene våre kjente at noe var feil. Vi har brukt masker av denne typen i mange år, og har aldri opplevd noe lignende før, forklarer Nilssen.

Han forteller at de gjorde undersøkelser og kom frem til at det var leverandøren deres som var blitt lurt.

– En helserisiko

Hedvig Bengtson er seniorrådgiver hos Patentstyret. Hun koordinerer et myndighetsnettverk mot piratkopiering, velgekte.no, og er ikke overrasket over at dette skjer.

– Patentstyret har advart om at denne typen verneutstyr kopieres i stor skala. Det kan utgjøre en stor helserisiko, sier hun.

Ifølge Bengtson kommer 80 prosent av piratkopiene fra Kina. Forfalskningen skjer enten ved fabrikken som produserer varen, eller så får varen påført piratkopierte merkenavn senere, gjerne i såkalte «branding workshops». De kan også ligge i Europa.

Sendes direkte til kunden

Tidligere kunne store containere med piratkopierte produkter bli stoppet i tollen. Nå kommer det meste via netthandel. Det er ofte snakk om små sendinger som går direkte til kunden. Hedvig Bengtson tror det er store mørketall.

– Jeg tror ikke det utrygt å kjøpe tannpasta i en stor dagligvarekjede i Norge. De har god kontroll på distribusjonsleddene. Men mange kjøper kosmetikk på nettet. Kosmetikk piratkopieres i stor skala, understreker hun.

Fakta: Hvordan unngår du å kjøpe falske varer på nett? Finner du kjente, dyre merkevarer til dumpingpris, bør alarmen gå. Husk at noen selgere av piratkopier legger seg like under vanlig pris for å fremstå som troverdige. Har nettbutikken kontaktopplysninger? Seriøse firmaer oppgir gjerne adresse, organisasjonsnummer, telefonnummer og e-postadresse. Søk på nettet etter andres erfaringer med selgeren. Sjekk produsentens nettsider. Mange merkevareprodusenter oppgir hvem som selger produktene deres. Er selgeren du ser på, en autorisert forhandler? Spør gjerne selgeren om varene er ekte eller falske. Manglende svar kan være et dårlig tegn. (Kilde: https://velgekte.no/shopping/hvordan-unnga-piratkopier/)

Europol kaller det en helsetrussel

Europol er EUs byrå for politisamarbeid. De publiserte nylig en rapport der de advarer om at verneutstyr piratkopieres i stort omfang i forbindelse med koronapandemien. Europol mener det i stor grad står organisert kriminalitet bak. Også de betegner verneutstyr med dårlig kvalitet som en helsetrussel. Kundene kan tro at de er beskyttet, mens de egentlig eksponeres for viruset.

Mesteparten av det tvilsomme verneutstyret selges gjennom vanlige salgskanaler, men noe selges også på det mørke nettet. Aftenposten fant raskt eksempler på masker, covid-19-tester og medisiner på det Europol omtaler som den største markedsplassen på det mørke nettet i dag.

Stort problem med falske varer i Norge

Elisabeth C. Nettum, seniorrådgiver i Tolldirektoratet, bekrefter at det kommer mange piratkopierte, falske varer til Norge.

– Det kommer alltid klær og sko og mye medisiner uten virkestoffer. Tolletaten kan holde tilbake varer som er til videresalg, men flommen av privatimport er vanskelig å stanse. Dette er et omfattende problem og en global problemstilling, sier hun.

Nettum har flere eksempler på verneutstyr som har vært falskt:

– Vi har hatt et parti med 60.000 munnbind som hadde forfalsket sertifikat, og 9000 som manglet dokumentasjon. Vi har også hatt et parti på 50 hurtigtester for covidsmitte som Legemiddelverket mente var forfalsket.

Tolldirektoratet har også sett en økning i import av munnbind, ansiktsmasker og tester.

– Nå kontrollerer vi alt vi kommer over, understreker Nettum.

I Norge har problemet med verneutstyr først og fremst vært produkter med manglende eller ugyldig sertifisering, mener hun.

– Det er ofte firmaer som ikke jobber med dette til daglig, som hiver seg rundt og importerer når en situasjon oppstår. Men det er ikke bare å begynne å importere medisinsk utstyr. Det skal være godkjent, understreker seniorrådgiveren.