Da statsminister Erna Solberg 12. mars kunngjorde at Norge skulle stenges ned for å stoppe koronaviruset, var hovedbegrunnelsen at landet var over i en ny fase.

Fire dager tidligere hadde alarmen gått på Oslo universitetssykehus. To eldre pasienter som var innlagt for andre alvorlige sykdommer, fikk påvist koronaviruset. De var smittet på ukjent sted i Norge av ukjente smittespredere.