Vallerhjemmet er et av sykehjemmene i Norge som er hardest rammet av koronaviruset. 12 beboere har dødd av viruset. 11 beboere og 34 ansatte er smittet. Lokalavisen Budstikka kaller situasjonen «et mareritt for Bærum». Denne uken redegjorde kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen for «krisen på Vallerhjemmet» for kommunestyret.

Nå viser avviksmeldinger Aftenposten har søkt innsyn i, at koronaavfall lå åpent i stuen etter at den første pasienten var smittet.