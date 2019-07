Svein Ludvigsen funnet skyldig – anker dommen

Tingretten setter straffen til fem års fengsel, kommer det frem av dommen. Det er seks måneder mindre enn statsadvokat Tor Børge Nordmo har bedt om. Forsvarerne ba om full frifinnelse.

Dommen vil bli anket, opplyser advokat Kai Vaag, som er Ludvigsens forsvarer, til Aftenposten.

– Ludvigsen er veldig overrasket og veldig skuffet, men står på beina, sier han.

Reagerer på lovanvendelse

Vaag stiller spørsmål ved rettens lovanvendelse når de konkluderer med at han har misbrukt sin stilling.

– Konkret stiller jeg spørsmål ved at retten har kommet til dette mens Ludvigsen hverken hadde noe ansettelsesforhold eller noen slik relasjon til fornærmede som tilsier en slik lovanvendelse, sier Vaag til Aftenposten.

Vaag sier at dommen vil bli formelt forkynt for Ludvigsen i løpet av en ukes tid, og at anken vil bli inngitt da. Trolig vil det gå flere måneder før en ankesak kommer opp.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

«Utnyttet og forledet ressurssvake personer»

I dommen heter det at retten finner det bevist at Ludvigsen har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, og at han har opptrådt forsettlig. De fornærmedes forklaringer underbygges av øvrige beviser, skriver retten.

Av dommen kommer det frem at Retten mener «fremgangsmåten ved overgrepene, og innholdet og karakteren av disse, er likartet og underbygger de fornærmedes forklaring».

Videre skriver retten:

«Tiltalte har utnyttet og forledet ressurssvake personer i en sårbar situasjon, til seksuell omgang ved å få de til å tro at han bl.a. hadde makt og myndighet til å påvirke deres rett til opphold i Norge.

Det forelå et markant overmaktsforhold mellom de tiltalte og de fornærmede, og det var ikke noe i forholdet mellom dem som kan forklare den seksuelle omgangen uavhengig av overmaktsforholdet og forledelsen fra tiltaltes side.»

Marit Hommedal

Statsadvokat: – Vi er tilfreds

– Vi er tilfreds med at tingretten, etter det som ser ut som en grundig vurdering, har kommet frem til det resultatet man har gjort, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til Aftenposten.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

De tre fornærmede i saken er alle menn som i retten har fortalt hvordan daværende fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen gjorde tilnærmelser og at de på hans initiativ hadde seksuell omgang med ham. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

Den tidligere statsråden og fylkesmannen nektet all skyld i Nord-Troms tingrett.

Dømmes til å betale 743.000 kroner i erstatning og oppreisning

Ludvigsen nektet først for alt i politiavhør, men under sin frie forklaring i tingretten sa han at han hadde løyet til politiet gjentatte ganger og at han hadde hatt et seksuelt forhold til en av de fornærmede.

Ludvigsen hevder imidlertid at dette kun skjedde tre ganger og at det i alle tilfellene var etter at han hadde blitt pensjonist, og at det bare skjedde på Østlandet.

Ludvigsen omtalte de andre to fornærmede som løgnere.

Ludvigsen dømmes til å betale de fornærmede erstatning og oppreisning på totalt 743.000 kroner.

Saken oppdateres.