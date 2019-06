For andre gang på rad tapte Vy en anbudsrunde om å kjøre tog. I november var det anbudet om Sørlandsbanen, hvor det britiske selskapet Go Ahead stakk av med seieren.

Denne gangen var det syv togstrekninger som var ute på anbud, hvor svenske SJ stakk av med seieren.

Strekningene i konkurransen var:

Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø)

Dovrebanen (Oslo-Trondheim)

Rørosbanen (Hamar – Støren)

Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim)

Meråkerbanen

Raumabanen (Dombås – Åndalsnes)

Saltenpendelen

Fakta: Slik skal norsk togdrift ut på anbud «Pakke 1 Sør», som omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen ble tildelt britiske Go-Ahead i oktober 2018. Første avgang i midten av desember 2019. «Pakke 2 Nord», med Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Meråkerbanen, Raumabanen og Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim), ble tildelt 17. juni 2019. Første avgang skal gå i juni 2020. «Pakke 3 Vest» omfatter Bergensbanen og Vossebanen, og har tilbudsfrist i august i år. Vinneren skal kjøre tog på strekningen fra desember 2020. Lokaltogtrafikken rundt Oslo i «Pakke 4 Oslo» vil trolig få tilbudsfrist neste år, og mulig trafikkoppstart i 2022. Deretter kommer «Pakke 5 Øst», «Pakke 6 Oslokorridoren» og, i 2025, «Pakke 7», som består av oppdraget som i dag utføres av Flytoget.

Vil vurdere om de skal klage på avgjørelsen

Det er først om ti dager avtalen skal undertegnes. Frem til da har Vy mulighet til å klage på avgjørelsen.

– Vi må først lese gjennom begrunnelsen, så skal vi ta en beslutning på om vi vil klage eller ikke, sier Arne Fosen, Vys konserndirektør for tog.

Han sier de har fått indikasjoner på at selskapet tapte anbudet fordi de regnet med en høyere fortjeneste enn det SJ gjorde.

– Vi har forventet å sitte igjen med flere kroner enn det de har. Men dette er fortsatt på et indikasjonsnivå, det er dette vi vil finne ut av i dagene fremover.

Vys tilbud var på 1,59 milliarder kroner, mens SJs tilbud var på 1,24 milliarder kroner. Det er en forskjell på 28 prosent eller 350 millioner kroner.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Mener de la inn for høy profitt

Ifølge Fosen er imidlertid kostnaden Vy har beregnet for å drifte tilbudet relativt likt det SJ har beregnet. Forskjellen ligger, ifølge ham, i fortjenesten.

– Når vi ser på forskjellen mellom oss og SJ, holdt opp imot omsetningen, er forskjellen i pris ikke så mye mer enn 3 prosent. Da er vi innenfor det som det går an å utvikle seg videre på.

– Ifølge Jernbanedirektoratet er prisforskjellen på 28 prosent?

– Det er prisen på vederlaget, hvor mye støtte vi må ha hvert år for å tjene de pengene vi synes vi skal tjene. Hvis man ser på hele kostnadsbasen på produksjonene er forskjellen mye mindre. Da vil jeg tippe 3–4 prosent.

– Så hvor mye penger dere beregnet å tjene ble utslagsgivende for at dere tapte anbudet?

– Ja, egentlig. Det er det inntrykket vi har i dag. Hvor mye penger man kalkulerte å sitte igjen med når alle kostnader var gjort opp, sier Fosen.

Kan bli busselskap i fremtiden

Flere togstrekninger skal ut på anbud i tiden fremover. Det neste er «Pakke 3 Vest», med Bergensbanen og Vossebanen, hvor tilbudsfristen er i august i år. Deretter skal resten av togtrafikken settes ut på anbud, blant annet lokaltogtrafikken rundt Oslo.

Dersom Vy ikke vinner kan det som tidligere var Norges Statsbaner (NSB) ende opp med å bli et selskap som hovedsakelig driver med buss.

– Kan Vy i fremtiden bli et selskap som hovedsakelig kjører buss?

– Allerede i dag er vi avhengig av å vinne konkurranser, og vi jobber steinhardt for å få til det. Vi har kontroll på over 80 prosent av alle togreiser i Norge. De fleste av dem foregår i østlandsområdet, hvor det ennå ikke er konkurranseutsatt. Men å vinne er allerede en del av vår hverdag. Vi er nødt til å ha suksess fremover hvis vi skal finnes som et togselskap i fremtiden.